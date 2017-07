Polizeibericht Eberswalde vom 28.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Ein Baugerüst haben Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag genutzt, um in die Schule in der Friedrich-Engels-Straße in Eberswalde einzusteigen. Sie kletterten hoch zur zweiten Etage, wo sie ein Fenster aufbrachen, alle Räume durchsuchten und Werkzeuge stahlen, die mehreren Baufirmen gehörten. Die Diebe hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Teures Rad ausKeller gestohlen

Eberswalde. Ein 1500 Euro teures Fahrrad der Marke Niner haben Diebe aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kantstraße in Eberswalde gestohlen. Sie waren zwischen Sonnabend und Donnerstag in den Verschlag eingedrungen.