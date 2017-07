Polizeibericht Bernau vom 28.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Ein Baugerüst haben Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag genutzt, um in die Schule in der Friedrich-Engels-Straße in Eberswalde einzusteigen. Sie kletterten hoch zur zweiten Etage, wo sie ein Fenster aufbrachen, alle Räume durchsuchten und Werkzeuge stahlen, die mehreren Baufirmen gehörten. Die Diebe hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Berlin. Noch bis zum21. August fahren zwischen den Bahnhöfen Berlin-Lichtenberg und Ostkreuz keine Züge der S-Bahn. Den Reisenden wird empfohlen, vor allem die U-Bahn-Linie 5 als Ausweichstrecke zu benutzen. Die BVG fährt dort mit dichterem Takt.

