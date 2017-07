Polizeibericht Strausberg vom 28.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf. In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte ein Fenster zur Kita in der Lessingstraße auf und durchsuchten ein Büro und einen Aufenthaltsraum. Offenbar waren sie nur an der Kaffeekasse interessiert, denn sonst fehlte nichts. Der Sachschaden war mit 500 Euro höher, als der gestohlene Geldbetrag.

Zusammenstoßmit der Straßenbahn

Schöneiche. Donnerstag gegen 5.50 Uhr, stieß in der Waldstraße ein mit 1,16 Promille angetrunkener 26-jähriger Toyota-Fahrer mit einer Straßenbahn, die in Richtung Berlin fuhr, zusammen. Der Fahrer hob seine Kennzeichentafel auf und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei suchte ihn Zuhause auf.

Stopp erst ander Leitplanke

Rüdersdorf. Der Fahrer eines Opel Corsa kam Mittwochnachmittag von der Auffahrt zur BAB 10 ab und rutschte mehrere Meter an der Leitplanke entlang. Er blieb unverletzt. Der Pkw konnte trotz eines Schadens von ca. 1500 Euro weiterfahren.