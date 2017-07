Polizeibericht Freienwalde vom 28.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde. In der Melcherstraße in Freienwalde sind am Mittwochnachmittag wegen eines Vorfahrtsfehlers ein Pkw Mazda und eine Radfahrerin zusammen gestoßen. Dabei wurde die Frau am Kopf verletzt. Im Krankenhaus wurde bei ihr Blut abgenommen, weil der Verdacht bestand, dass die 27-Jährige Drogen zu sich genommen hatte. Der Sachschaden beträgt 2000 Euro.

Gesuchter Dieb festgenommen

Küstriner Vorland. In einem Zug aus Polen in Richtung Berlin-Lichtenberg haben Bundespolizisten am Mittwoch einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 37-Jährige war im September 2016 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 2400 Euro verurteilt worden. Da er diese auch jetzt nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Motorsense gestohlen

Neutrebbin. Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Mittwoch, 14 Uhr, von einem Grundstück in Altbarnim eine Motorsense gestohlen. Sie lag dort unter dem Carport. Schaden: etwa 100 Euro.