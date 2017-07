Nachgeforscht: Kastensystem als Hygieneproblem

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Jaya verlässt ihren Mann Keshav am Tag nach der Hochzeit. "Hättest du mir gesagt, dass dein Haus keine Toilette hat, hätte ich dich gar nicht erst geheiratet", sagt sie und geht. Das Klo spielt die Hauptrolle in dem Bollywood-Film. "Toilette: Eine Liebesgeschichte", der am 11. August in die indischen Kinos kommt. Ein Streifen mit Starbesetzung.

Für einen Toiletten-Film ins Kino gehen? Das mag uns hier komisch vorkommen. Aber hinter der Bollywood-Romanze verbirgt sich ein Hygiene-Drama. Etwa die Hälfte der Haushalte in Indien besitzt keine Toilette. Besonders drängend ist das Problem auf dem Lande, wo etwa 70 Prozent der Bevölkerung kein Klo kennen. Sondern nur die Natur. Die indische Regierung will das bis 2019 ändern und fördert den Bau von Sanitäranlagen. Bollywood macht dafür Propaganda, mit einem bombastischen Liebesfilm. Denn in indischen Haushalten entscheidet oft der Mann, wofür Geld ausgegeben wird. Frauen hingegen sind vom Toilettenproblem besonders betroffen. Sie können sich meist nur vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang in die Büsche schlagen und riskieren dabei, vergewaltigt zu werden. Die Freiluft-Notdurft hat auch gesundheitliche Folgen: Keime verbreiten sich schnell. Viele Kinder unter fünf sterben an Durchfallerkrankungen. Die Regierung will deshalb nun zumindest den Bau von Plumpsklos fördern.

Denn Indien ist in Sachen Sanitär weltweit Schlusslicht. Und dass, obwohl die Bevölkerung weniger arm und ungebildet ist als in anderen Entwicklungsländern. Das r.i.c.e.-Institut, eine Non-Profit Forschungsorganisation, sieht kulturelle und gesellschaftliche Ursachen für diesen Zustand. Vor allem Hindus, schreiben die Forscher, würden Toiletten als unsauber ansehen. Was bei einfachen Plumpsklos nachvollziehbar ist. Allerdings sind sie in den Dörfern oft die einzige bezahlbare Lösung. Das größte Hygiene-Hindernis ist nach Ansicht von Nikhil Srivastav vom r.i.c.e.-Institut aber das Kastensystem. Die Gruben werden von Dalit gereinigt, der niedrigsten Kaste. Kein anderer Inder würde diese Arbeit machen. Doch auch viele Dalit versuchen, bessere Jobs zu bekommen. So nutzen selbst Toilettenbesitzer ihre Örtchen oft nur im Notfall, weil die Entleerung der Gruben schwierig ist.

Es gibt technische Lösungen für dieses Problem. Die "Bill und Melinda Gates Stiftung" hat 2011 einen Wettbewerb für die Neuerfindung der Toilette ausgeschrieben. Erfinder aus aller Welt haben Ideen beigesteuert. Viele wollen aus kleinen und großen Geschäften profitable Geschäftsmodelle machen. So gibt es Sanitärsysteme, die Festes und Flüssiges trennen. Aus Urin lässt sich Phosphor gewinnen - ein Dünger. Feststoffe werden zu Biokohle verschwelt - die die Äcker fruchtbarer macht. Die Energie dafür sollen Solaranlagen liefern. Oder die Abfälle werden in verschließbaren Tanks gesammelt und zu Biogasanlagen transportiert, die daraus Strom erzeugen. So könnten Landwirte Geld verdienen. Solche Versuche laufen in Indien - meist als Pilotprojekte.

Wenn die indische Regierung das Geld für ihr Sanitärprogramm nicht ins Klo spülen will, muss sie auch billige Entsorgung anbieten - und Akzeptanz fürs Örtchen schaffen. Dann gibt´s ein Happy End wie im Bollywood-Film. Dort wird der verlassene Ehemann Keshav zum Klopionier in seinem Dorf. Wer seine Frau liebt, baut ihr ein Badezimmer.

