Reparatur des Wasserschadens auf gutem Weg

artikel-ansicht/dg/0/

Neu Zittau (MOZ) Diese Woche liefen die Trocknungs-Geräte auf Hochtouren. Am Dienstag wurde im Flur neuer Estrich eingebaut. Die Sanierungsarbeiten nach dem Wasserschaden in der Neu Zittauer Kita "Rappelkiste" biegen allmählich auf die Zielgerade ein. Es passierte Anfang Juni. "Am Freitag hat die letzte Erzieherin das Haus verlassen, und als am Montag die erste kam, lief das Wasser", erzählt Gemeindearbeiter Mario Parlow. Alte Holz-Dielen sogen sich voll mit dem Wasser. "Es war ein erheblicher Schaden", sagte Amtsdirektor Joachim Schröder in der jüngsten Gemeindevertretersitzung. Er lobte die Reaktion der Kita-Mitarbeiterinnen, die die Kindergruppen auf die verfügbaren Räume aufteilten. Die Einrichtung ist 2012/13 umgebaut und erheblich vergrößert worden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592529/

Der Ort, an dem das Malheur seinen Ausgang nahm, war eine Toilette im Erdgeschoss. Betroffen waren zwei Gruppenräume, ein Aufenthaltsraum für die Erzieherinnen und ein Flur in dem Altbau der Einrichtung an der Berliner Straße. Weil ein Gruppenraum nur über den Flur erreichbar ist, war er auch nicht mehr nutzbar, obwohl er selbst nicht mit Wasser vollgelaufen war. Bei den Dielen war klar, dass sie nicht zu retten waren und herausgerissen werden mussten. Die Havarie hat gezeigt, so auch Bürgermeister Thomas Schwedowski, wie alt die Bausubstanz in diesem Gebäudeteil ist. Beim Gießen des neuen Estrichs wurde gleich eine Verbesserung geschaffen: Am Zugang zu dem gesperrten Bereich war bisher eine kleine Stufe. Sie ist jetzt einer kleinen schrägen Ebene gewichen.

Schröder rechnet damit, dass jetzt bald Angebote für neue Dielen vorliegen und dann eingebaut werden. "Einräumen kann man schon vorher, wenn der Estrich begehbar ist", sagt er. Der Schaden ist von der Versicherung begutachtet worden. Bezahlt werde alles Inventar, das fest ist. "Das Geld kriegen wir."