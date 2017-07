Umweltgift-Hochburg vor dem Abriss

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Früher prangte in großen Lettern "Institut für angewandte Tierhygiene" an einer der Fassaden, heute sind von den beiden Gebäuden am Dr.-Zinn-Weg 18 in Nordend nach Entkernungsarbeiten nur noch Skelette übrig. Der eigentliche Abriss beginnt kommende Woche.

In Übereinstimmung mit dem Flächennutzungsplan: Baudezernentin Anne Fellner (l.) und Amtsleiter Bert Bessel stehen vor dem zum Abriss freigegebenen und entkernten Gebäudekomplex in Nordend. Zurückgebaut werden zwei Häuser und ein Verbindungsbau.

Nach dem vielen Regen versinkt knöcheltief im Schlamm, wer sich den Häusern nähert, die noch bis 2008 vor allem von den Mitarbeitern des Baudezernates und des Ordnungsamtes genutzt wurden und in denen vor der Wende unter Hochdruck für die Landwirtschaft geforscht worden war. Der von schwerer Technik zerfahrene und durch Unmengen von Wasser aufgeweichte Untergrund stellt kein Problem dar: Für Unbefugte ist der Zutritt zum Grundstück ohnehin untersagt.

Der Rückbau geht auf einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zurück und soll für ein neues Gewerbegebiet Platz schaffen. "Es steht zwar noch kein potentieller Investor parat. Aber wir sind überzeugt davon, hier in absehbarer Zeit eine überaus attraktive Fläche anbieten zu können", sagt Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner. Schließlich liege das Areal direkt an der L 200, nahe am Oder-Havel-Kanal und nahe an der zukünftigen Bundesstraße 167. Im Flächennutzungsplan sei der Bereich für Gewerbe reserviert.

Zum Abriss kommt es schneller, als die Strategen im Eberswalder Rathaus eigentlich geplant hatten, wie Anne Fellner verrät. Weil der dafür zuständige Fonds nicht ausgeschöpft war, hatte der Fördermittelgeber der Barnimer Kreisstadt nahegelegt, das schon in der Schublade liegende Projekt vorzuziehen. "Wir haben umgehend reagiert, weil niemand weiß, ob in ein paar Jahren aus diesem Topf noch Geld abrufbar ist", betont die Baudezernentin. Die eigene Schätzung sah Kosten von 503 000 Euro vor, die baufachliche Prüfung ergab Kosten von knapp 490 000 Euro, bis zum 20. Juli hatten sich die Ausgaben auf fast 360 000 Euro summiert. Es sei also davon auszugehen, dass zum Abschluss der Arbeiten im September der vorgegebene Kostenrahmen deutlich unterboten werden könne. Allerdings müsse immer mit Nachträgen gerechnet werden, weil bei Abriss- und Entsorgungseinsätzen Unwägbarkeiten einzukalkulieren seien. Bezahlt werde in jedem Fall aus dem Programm Stadtumbau Ost, je ein Drittel käme von Bund, Land und Kommune.

Beim Rückbau der beiden Verwaltungsgebäude fallen laut Einschätzung der begleitenden Planer 11 000 Tonnen Bauschutt an, der als harmlos gilt. Doch was sonst noch abgetragen und nach strengsten Vorschriften getrennt entsorgt werden muss, ist ein erschreckender Mix an Umweltgiften: 50 Tonnen kontaminierter Bauschutt, 25 Tonnen teerhaltige Dach- und Sperrpappe, 75 Tonnen asbesthaltige Baustoffplatten, eine Tonne asbesthaltige Fugenmasse, fünf Tonnen FCKW-haltiger PUR-Schaum, zehn Tonnen künstliche Mineralfasern, 1000 mit Quecksilber gefüllte Leuchtstoffröhren ...

"Das ist der Grund dafür, warum mit dem Abriss ein auf solche Herausforderungen spezialisiertes Unternehmen beauftragt wurde", sagt Bert Bessel, der im Eberswalder Rathaus das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft leitet. Die Arbeiten erledige die Firma 3S Abriss- und Recycling GmbH aus Schwedt.

Der in den Gebäuden aus den siebziger Jahren verbaute Schadstoff-Cocktail und ihr schlechter Zustand hätten zum Wegzug der Stadtbeschäftigten geführt. Zumal es das erklärte Ziel gewesen sei, die Verwaltung im Zentrum zu konzentrieren, betont die Dezernentin. Eine Sanierung der Häuser wäre viel zu teuer und auch unnötig gewesen, weil sie niemand mehr gebraucht hätte.