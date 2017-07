Wehrmachtsausstellung: Bundeswehr wirbt um beteiligte Wissenschaftler

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Bundeswehr will in die Überarbeitung ihres Traditionsverständnisses auch Wissenschaftler einbeziehen, die an der umstrittenen Wehrmachtsausstellung beteiligt waren. Man werde sich bemühen, einige der Forscher "für die historische Bildung in der Bundeswehr zu gewinnen, insbesondere für den gerade initiierten Prozess der Überarbeitung des Traditionserlasses", heißt es in einem Schreiben des Staatssekretärs Ralf Brauksiepe an den Linken-Abgeordneten Jan Korte, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die beiden Ausstellungen hätten deutlich gemacht, "warum die Bundeswehr keine Tradition der Wehrmacht pflegt und die Wehrmacht als Institution nicht traditionswürdig für eine Armee in der Demokratie sein darf".