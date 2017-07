Ein Sommer voller Umleitungen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ferienzeit ist Baustellenzeit. Das wird in diesem Jahr in der Region wieder einmal sehr deutlich. So warten auf die Autofahrer in den kommenden Wochen und Monaten gleich fünf große Straßensanierungen, die zum Teil mit weitläufigen Umleitungen verbunden sind.

Bereits Anfang Juli wurden Autofahrer zwischen Eisenhüttenstadt und Frankfurt auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Die Bundesstraße112 wurde vom Abzweig Pohlitz/Ziltendorf und der Esso-Tankstelle aufgrund von Bauarbeiten voll gesperrt. Nach mehreren Woche Verschnaufen geht es nun weiter. Die MOZ hat die geplanten Bauarbeiten und damit verbundenen Umleitungen zusammengefasst:

25. Juli bis 29. September: Auf der B112 südlich von Neuzelle bis zum Abzweig Streichwitz werden Instandhaltungsmaßnahmen auf einem 1970 Meter langen Abschnitt durchgeführt. Dabei werden etwa 33 000 Quadratmeter Deck- und Binderschichten erneuert. Eine weiträumige Umleitung wird für beide Fahrtrichtungen eingerichtet. Der Fernverkehr wird von Neuzelle über die L431 nach Möbiskruge und über Kobbeln, Treppeln, Bahro, Göhlen, Bomsdorf nach Steinsdorf zur B112 geführt. Die Geschwindigkeit in den betroffenen Ortsteilen wird auf 30 km/h begrenzt - einschließlich der Ortsdurchfahrten Kummro, Ossendorf, Schwerzko und Streichwitz.

31. Juli bis 20. Oktober: Auf der B246 wird zwischen dem Ortseingang Dammendorf und dem Ortsausgang Grunow über 4,7 Kilometer die Deckschicht erneuert. Außerdem wird in Grunow die Entwässerungsrinne saniert, in Dammendorf erfolgt ein Vollausbau auf 300 Meter. Die Durchführung der Arbeiten erfolgt unter Vollsperrung der B246 mit Umleitung des Durchgangsverkehrs für die Dauer der gesamten Bauzeit. Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit von Dammendorf erfolgt die Realisierung der Baumaßnahme in drei Verkehrssicherungsabschnitten, wobei die Zufahrt entweder aus Richtung Eisenhüttenstadt oder aus Richtung Grunow möglich ist. Der Verkehr aus Richtung Beeskow wird ab dem Knoten B246/L435 in Grunow in Richtung Eisenhüttenstadt über Weichensdorf, Groß Muckrow, Treppeln, Möbiskruge und Diehlo geführt. Der Verkehr aus Richtung Eisenhüttenstadt wird ab dem Knoten B246/K6709 in Fünfeichen über Groß Muckrow, Weichensdorf und Grunow in Richtung Beeskow umgeleitet.

7. August bis Mitte Oktober: In der Ortsdurchfahrt Eisenhüttenstadt werden auf der B112 die Asphaltdecke zwischen der B246 Beeskower Straße/Grubenbahnstraße und der L37 (Pohlitzer Mühle) sowie die Mittelinseln in diesem Bereich erneuert. Weiterhin wird der Radweg vom Ortsausgang Eisenhüttenstadt bis zur EKO-Kreuzung saniert, diese erhält zudem eine neue Ampelanlage. Für die Arbeiten muss die B112 voll gesperrt werden. Der Bau erfolgt in drei Abschnitten. Für diese und die folgenden Bauarbeiten wird ab 7. August eine gemeinsame Umleitung aufgebaut. Aus Richtung Süden kommend wird der Verkehr in Eisenhüttenstadt über die Straße der Republik nach Fürstenberg, Vogelsang und Ziltendorf geführt.

14. August bis Mitte Oktober: Auf der B112 wird zwischen Brieskow-Finkenheerd und Güldendorf die Fahrbahn erneuert. Dabei werden auch die Rampen am Knotenpunkt Lossow saniert. Diese Maßnahme erfolgt unter halbseitiger Sperrung, wobei nur der Verkehr in Richtung Frankfurt an der Baustelle vorbei geführt wird. Aus Richtung Norden kommend wird der Verkehr schon ab Frankfurt umgeleitet - und zwar über die B87 nach Müllrose und von dort über die L37 nach Schernsdorf. Danach wird der Verkehr nach Fünfeichen und von dort zurück nach Eisenhüttenstadt geführt.

Bereits seit Ende Juni und noch bis voraussichtlich November wird zudem auf der B168 in Beeskow gebaut. Dort wird die Frankfurter Chaussee einschließlich Kreisel instandgesetzt. Eine Umleitung erfolgt aus Frankfurt in Richtung Cottbus und Eisenhüttenstadt ab Ragow über Merz, Mixdorf und Grunow. Der Pkw-Verkehr aus Beeskow in Richtung Frankfurt wird durch die Stadt geführt, der Lkw-Verkehr wird weiträumig umgeleitet.

Fazit: Die wohl beste Option wäre es, sein Auto bis in den Herbst hinein stehenzulassen. Andernfalls sind für Pendler große Umwege nicht zu vermeiden. Doch auch auf die Bahn umzusteigen ist nicht immer die beste Option, zumal diese gar nicht überall - wie zum Beispiel zwischen Grunow und Dammendorf - verkehrt. Zudem gibt es zwischen Eisenhüttenstadt und Frankfurt immer wieder Zugausfälle - etwa am 17. und 18. August sowie vom 21. bis 23. August, wenn jeweils zwischen 8 und 16 Uhr die RE1-Züge auf der Strecke nicht verkehren. Grund sind ausnahmsweise nicht Baumaßnahmen, sondern Vegetationsarbeiten.