Wege für die Wanderlust

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1592537/

Mit Leiter und Akku-Schrauber ist Klaus Wagner jetzt auf Tour. Der Fürstenwalder hilft dem Stadtforst, der auf seiner Fläche von 4700 Hektar ein weites Wanderwegenetz bietet, 18 große Übersichtskarten an markanten Plätzen zu erneuern. Auch die kleinen Schilder an Bäumen werden teilweise ausgetauscht.

Wagner schraubt die Stützen der Holzkonstruktionen für die Schilder fest und streicht sie mit Lasur. Außerdem schneidet er bei Bedarf mit Heckenschere und Säge Wege frei. Um die teilweise sanierungsbedürftigen Sitzgruppen aufzuarbeiten, benötigt er aber Unterstützung des Stadtforstes.

Klaus Wagner und Burkhard Teichert sind die Wanderwege-Warte des Stadtforstes. Und Wanderwege gibt es einige in der Region. 11 Routen weist die neue Broschüre "Vom Urbanen ins Grüne" aus. Die Stadt Fürstenwalde hat sie in einer Auflage von 5000 Stück herausgegeben. Zu haben ist sie zum Beispiel in der Touristeninformation am Markt. "Sie wird gut verkauft", sagt Mitarbeiterin Ute Hauke. Überhaupt steige die Nachfrage zu Informationen zu Wanderwegen. Auch junge Leute, ausgestattet mit Rucksack und Wanderkleidung, würden häufiger vorbeischauen.

Der Rundweg um den Trebuser ist für den 67-jährigen Klaus Wagner einer der beliebtesten und zudem ein gut frequentierter. "Die Strecke ist rund vier Kilometer lang und auch für Ungeübte in einer guten Stunde zu schaffen", sagt er. Der hügelige Wanderweg geht immer entlang des Ufers und bietet zu jeder Jahreszeit einen herrlichen Blick auf das Gewässer. Auch der 66-jährige Burkhard Teichert schwärmt: "Mit Wiesen, Laubwald und knorrigen Kiefern ist sie richtig was fürs Auge!"

Die meisten Fürstenwalder Touren beginnen am Bahnhof. Damit sollen sie auch für Gäste von außerhalb attraktiv sein. Außerdem ist die Stadt auf zwei Routen der brandenburgischen Jakobswege zu erreichen. Und der insgesamt 385 Kilometer lange 66-Seen-Wanderweg streift auf seinem Abschnitt von Hangelsberg über Rauen nach Bad Saarow das Gebiet. "Den empfehlen wir auch immer", sagt Patrick Quiel aus der Grünheider Tourismusinformation. Überhaupt seien Seen-Wege gefragt. "Bei uns wird die Tour in die Rauener Berge mit Markgrafensteinen und Aussichtsturm gezielt nachgefragt", sagt Petra Hintze aus der Touristinformation Bad Saarow. Auch Richtung Storkow, zu Salzwiesen und Binnendüne ziehe es viele. "Sehr schön ist zudem das Westufer des Scharmützelsees, weil man da direkt am Ufer laufen kann", ergänzt Petra Hintze. Und wer unberührte Natur wolle, sei an der Glubigseen-Kette richtig.