Kandidaten für 24.September stehen fest

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1592550/

Der Kreiswahlausschuss bestätigte am Freitag die Kandidaten der großen Parteien als auch die kleineren Mitbewerber. So treten wieder der Neuruppiner Sebastian Steineke (CDU), Dagmar Ziegler (SPD) aus Wittenberge und Kirsten Tackmann (Linke) aus dem Wusterhausener Ortsteil Tornow an. Die beiden Letzteren sind jeweils auch Spitzenkandidatinnen ihrer Parteien im Land Brandenburg.

Ebenfalls im Rennen sind der Strohdehner Andreas Hoffmann für die FDP, der Friesacker Martin Wandrey für Bündnis 90/Grüne sowie der Zechlinerhütter Michael Nehls für die AfD. Auch der Alt Ruppiner Klaus Wolfgang Engewicht darf für BVB/Freie Wähler antreten.

Mit dabei sind überdies der Karstädter Arnold Blum für die MLPD, der Damelacker Mario Borchert als Parteiloser und der Walslebener Corvin Drößler für die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative.

Bei der Zweitstimme haben die Ostprignitz-Ruppiner sogar eine größere Auswahl. Der Landeswahlausschuss ließ 15 Parteien beziehungsweise Gruppierungen zu - neben den oben genannten sowie der DKP sind es das Bündnis Grundeinkommen, die Deutsche Mitte, die Ökologisch-Demokratische Partei, die Tierschutzpartei sowie die rechtsextreme NPD.

Der Wahlkreis 56 umfasst die Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin sowie die havelländischen Ämter Nennhausen, Friesack und Rhinow sowie die Stadt Nauen.