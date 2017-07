artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (MOZ) Der Müllroser SV hat in einem Testspiel beim 1. FC Frankfurt II 2:2 (0:0) gespielt. MSV-Trainer Ronny Schulze reiste allein mit seinem Team und den Betreuern Klaus Graßnick und Detlef Agsten in die Oderstadt. Co-Trainer Falk Küchler ist im Urlaub. Durch die verletzten Elias Ponta, Tobias Karge und Franz Florian Dahlmann sowie die verhinderten Denny Heinze und Christopher Krüger musste Schulze nun auf den Kader der Ü-35 Mannschaft zurückgreifen. Andreas Vierling half aus.

Das Spiel auf dem Kunstrasenplatz am Stadion der Freundschaft begann ausgeglichen. Beide Mannschaften tasteten sich langsam aneinander heran. Auf beiden Seiten spielte man sich gut frei. Zu mehr als relativ ungefährliche Distanzschüsse reichte es jedoch nicht. Sehenswert waren Paraden der beiden Schlussmänner. Bastian Geister (Frankfurt) und Stefan Ammer boten eine konzentrierte Leistung.

Während der Gastgeber bereits in der ersten Hälfte zwei Mal wechselte, blieb der MSV noch unverändert auf dem Feld. Nach den kräftezehrenden Trainingseinheiten zeigten Spieler wie Malte Berg, Martin Heitbreder und Max Herrmann dennoch eine beachtliche läuferische Leistung. Auch Neuzugang Oliver Seifert überzeugte abermals. Gegen seine alte Truppe war er natürlich besonders motiviert.

Das erste Tor fiel zehn Minuten nach Wiederanpfiff. Ein eher seltener Anblick: Malte Berg wurde auf Höhe des 16-Meter-Raumes frei gespielt und lief allein auf Geister zu. Sicher und kühl verwandelte der defensive Mittelfeldspieler zum 1:0 der Gäste (55.).

Knapp eine Viertelstunde konnte der MSV die Führung halten. Der 1. FC drückte auf den Ausgleich. Der MSV wechselte. Es kamen Adolf Kampioni, Andreas Vierling und Eric Zinke für Martin Heitbreder, Eric-Gordan Kirchhoff und Jonas Schreier. Fahrlässig ließ der MSV seine Möglichkeiten liegen.

Der 1. FC II machte es besser. Nach einem Stellungsfehler in der Schlaubetaler Defensive überlupfte Ronny Dzewior Torwart Ammer zum 1:1 (69.). Das Spiel der Gäste nun durch viele schnelle Ballverluste geprägt. Oft klärten sie nicht konsequent genug, so dass die Bälle noch vor der Mittellinie abgefangen werden konnten. Solch einen Ball nutzte Nils Dochow (75.) zum sehenswerter Volleyschuss aus 20 Metern zum 2:1. Müllrose drängte auf dem Ausgleich. Nach einer Ecke von Eric Sellin netzte Paul Herrmann in der 81. Minute per Kopf ein. Bei diesem Spielstand blieb es.

Müllroser SV: Ammer - Seifert, Heitbreder (55. Vierling), Berg, Kirchhoff (55. Zinke), Sellin, Schreier, Beckmann (65. Kampioni), Max Herrmann, Paul Herrmann, Gräber - Trainer: Schulze

Tore: 0:1 Malte Berg (55.), 1:1 Ronny Dzewior (69.), 2:1 Nils Dochpw (75.), 2:2 Paul Herrmann (81.) - Schiedsrichter: Dirk Brusak (Frankfurt)