Straßenreparaturen nach Dauerregen

Lietzen (MOZ) Die Regenwasser-Massen der vergangenen Tage haben den Zustand vieler, vor allem unbefestigter Wege in der Region verschlechtert. Im Lietzener Vorwerk hatte der Regen das Bankett der Kopfsteinpflaster-Straße stellenweise so ausgespült, dass Anwohner nicht mehr auf ihr Grundstück kamen. Der Hilferuf wurde im Bauamt der Amtsverwaltung Seelow-Land erhört: Am Donnerstag rückten Thilo Rotzoll von der Lietzener Firma Terra-Aqua-Teichbau und sein Mitarbeiter Fred Manthey im Vorwerk an, um den Schaden zu beheben.