Ex-Profis feiern MTV-Geburtstag mit

Die ebenso umtriebigen wie fleißigen Organisatoren um Geschäftsführer Sebastian Müller hatten die zweitägigen Feierlichkeiten mit reichlich Herzblut und einer gehörigen Portion Leidenschaft perfekt vorbereitet. "Eine solche Veranstaltung auszurichten, ist für einen solch kleinen Verein wie den MTV Altglietzen schon eine Mammutaufgabe. Von den ersten Ideen bis zum eigentlichen Fest vergeht mal schnell ein halbes Jahr. Doch wenn alles so klappt, wie es in einigen schlaflosen Nächten vorm inneren Auge zuvor abgelaufen ist, sind alle Mühen und Ärger umgehend vergessen", strahlte der federführende Geschäftsführer des Vereins.

Das erste große Hallo gab es auf dem Altglietzener Sportplatz beim abendlichen Geburtstagsempfang. Benachbarte und befreundete Klubs, Vertreter des Kreissportbundes Märkisch-Oderland, des Fußballkreises Ostbrandenburg, Bad Freienwaldes Bürgermeister Ralf Lehmann sowie zahlreiche Vereinsmitglieder, Freunde und Gönner durfte ein zunächst noch merklich nervöser Sebastian Müller begrüßen. Der stets gut gelaunt daher kommende Sunnyboy legte aber das große Flattern umgehend ab und ließ anschließend die 120-jährige Vereinsgeschichte noch einmal für alle Anwesenden anschaulich Revue passieren.

Bevor es zum geselligen Teil überging, erfolgten durch Regina Müller, ihres Zeichen Vorstandsmitglied des Kreissportbundes (KSB), Auszeichnungen für einige verdiente MTV-Mitglieder. So erhielten Peter Schwieger für 61 Jahre Vereinstreue die Ehrennadel in Silber des Kreissportbundes, Eckhard Schneider für 45 Jahre Vereinstreue, davon 39 Jahre im Vorstand und davon 26 im Amt des Geschäftsführers, die Ehrennadel in Silber des Landessportbundes Brandenburg und Thomas Schiemann für 30 Jahre Vereinstreue und intensiver Vereins- sowie Sportarbeit, außerdem ältester aktiver Spieler der Männermannschaft. die Ehrennadel in Bronze des LSB. Zudem wurde Michael Müller als langjähriges Mitglied (33 Jahre), davon seit 1990 im Vorstand des MTV und 20 Jahre 1. Vorsitzender sowie Initiator und Sponsor für die Rasenplatzsanierung 2000 mit der KSB-Ehrennadel in Silber von Regina Müller ausgezeichnet.

Am zweiten Tag standen die sportlichen Aktivitäten dann im Mittelpunkt des Geschehens, wobei der Fokus der mehr als 500 Besucher sicherlich auf der Partie der Traditionsfußballer von Union Berlin gegen die MTV-Spieler lag. Bevor jedoch die Ex-Profis mit bekannten Fußballern wie Marco Gebhardt, Oskar Kosche, Frank Placzek und Lutz Hendel aufliefen, zeigte die F-Jugend von Jahn Bad Freienwalde im Duell mit Lok Eberswalde ihr Können. Das Spiel gewannen übrigens die Barnimer Talente.

Der erste Anstoß gehörte Michael Müller und Junior Sebastian. Beide hatten aufgrund einer schweren Knieverletzung von Michael Müller nie zusammen gesüielt. Anschließend hatten die MTV-Allstars im neuen Dress, das Klaus Wachsmann zum Klub-Geburtstag spendiert hatte, ihren 45-minütigen Auftritt gegen die Union-Legenden. Richtig Stimmung kam auf, als Riccardo Böttcher nach Zuspiel von Sebastian Müller auch noch der erste Treffer gelang. Allerdings aus Abseitsposition, wie der Unparteiische Thomas Becker entschied. Und so führten die Berliner zur Pause mit 3:0.

Nach dem Seitenwechsel kam die MTV-Kreisligaelf der Gastgeber ins Spiel und durfte sich über mangelnde Gegentreffer nicht beklagen. Am Ende der absolvierten 90 Minuten hatten die Ex-Profis mit 10:2 die Nase vorn, wobei MTV-Geburtstagskind Julian Wachsmann ein Doppelpack gegen Berlins Schlussmann Oskar Kosche gelang.

Zum Ausklang des Freundschaftsspiels wechselten bei der Verlosung noch zwanzig attraktive Preise die Besitzer und natürlich gab es für die mehr als 500 Fans noch eine Autogrammstunde der Union-Kicker.