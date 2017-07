Müncheberger Anlage erstaunt Seminaristen

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg (MOZ) Sie wächst, blüht, trägt Früchte und reift auch bei viel und häufigem Regen. Einen Beweis dafür hat das jüngste Seminar zur Aprikose in dieser Woche in der Obstbauversuchsstation Müncheberg erbracht. Doch es hängt vom Was und Wie ab.

"Da hingen wirklich reife Aprikosen in den Bäumen! Und das Aroma!" Er sei angesichts der Qualität der Früchte auch in der Sortenschau richtig erstaunt gewesen, gab Carsten Kühn nach dem Besuch des Aprikosenseminars in Müncheberg seiner Verwunderung Ausdruck - für ihn ein Beleg dafür, was trotz unterschiedlichster Auswirkungen des Klimawandels dank jahrelanger Forschung und Züchtung in Müncheberg möglich ist.

Kühn gehörte zu den etwa 30 Interessierten, die sich trotz miserablen Wetters in dieser Woche zu einem der regelmäßig stattfindenden Obstseminare zu verschiedenen Fruchtarten bei Dr. Hilmar Schwärzel von der Obstbauversuchsstation aufgemacht hatten.

"120 Leute wie im vergangenen Jahr werden es diesmal kaum werden", hatte es mit Blick auf den stetig strömenden Regen im Vorfeld des Aprikosenseminars in der Station geheißen und man hatte sich überdies darauf eingerichtet, flexibel über Gänge in die Anlagen zu entscheiden.

Dort war unter anderem das Demonstrieren von Sanierungs- und Auslichtungsschnitten an unterschiedlich alten Bäumen angekündigt. Doch Seminarteilnehmer vergangener Veranstaltungen wissen, dass in den Plantagen zusätzlich noch zahlreiche Tipps vom "Apfelpapst" beigesteuert werden, die aus dessen jahrzehntelangen Erfahrungen resultieren und kaum irgendwo so prägnant nachzulesen sind.

So sei es auch um den gegenwärtig in Brandenburg stark zunehmenden Birnengitterrost gegangen, berichtete Kühn, eine Krankheit, deren Wirt zwei spezielle Arten von Wacholder sind. Schwärzel habe Möglichkeiten erläutert, dessen Ausbreitung einzudämmen.

Dass die Obstbauversuchsstation Müncheberg weiterhin und als nachgeordnete Einrichtung des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung existiert sowie die für Fachleute und für Laien wichtigen Weiterbildungsseminare durchführt, werde von Seminarteilnehmern - viele schon Stammgäste - als ein gutes Zeichen angesehen, sagte Kühn.

"Es wäre schön, wenn es auf diesem Weg weiterginge und es möglicherweise sogar Nachbesserungen im Personalstock geben könnte", äußerte er Hoffnung, dass die wertvollen obstgenetischen Ressourcen weiter von kundigen Händen versorgt werden. Der Regensommer habe es gerade wieder ins Bewusstsein gerückt: "Wir brauchen klimaadaptierte Lösungen und Konzepte wie sie in der Station seit vielen Jahren verfolgt werden."