Rentner bestohlen

Fürstenwalde (MOZ) Ein Rentner wurde am Donnerstag, gegen 10.40 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters in der Alte Langewahler Straße von einem Unbekannten bestohlen, berichtete die Polizei am Freitag. Der Dieb sprach den Rentner an und bat um eine Geldspende für Kinder. Der Angesprochene beabsichtigte 10 Euro zu spenden. Da er aber die Summe nicht passend hatte, übergab er dem Mann einen 50-Euro-Geldschein und forderte das Rückgeld. Dieser gab vor, den Geldschein einwechseln zu wollen und verschwand.