Zusammenschluss gegen Wasserstandsprobleme

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Lange Zeit machte den Vogelsdorfern das Absinken des Wasserstandes im Krummen See Kummer. Auch die derzeit ergiebigen Niederschläge würden das Problem nicht grundlegend beheben, befürchtet man.

Der Wasser- und Bodenverband Stöbber-Erpe hatte die Federführung bei der Erarbeitung einer hydrologischen Grundlagenstudie, mit die Ursachen für den Wassermangel im Fredersdorfer Mühlenfließ und den anschließenden Gewässern abklärt, abgelehnt. So dass es auch keine Handlungsempfehlungen für die Gemeinde geben konnte.

"Darum sind wir zusammen mit den Kommunen Schöneiche, Altlandsberg und Petershagen-Eggersdorf an die Regionale Planungsgemeinschaft herangetreten", berichtete Bürgermeister Thomas Krieger. Hier sei eine "prinzipielle Bereitschaft zur Übernahme der Federführung" signalisiert worden, die aber erst nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens zum Regionalplan Windnutzung möglich sei. Bis dahin dauere es aber noch fast ein Jahr. "Ich werde mich mit den anderen Bürgermeistern ins Benehmen setzen, um das weitere Vorgehen in der Angelegenheit zu erörtern", versicherte Krieger auf der Gemeindevertretersitzung. Unabhängig davon hat sich eine IG aus engagierten Bürgern hauptsächlich aus Vogelsdorf gegründet. "Ich begrüße das sehr und hoffe, dass dort umsetzbare Ideen entstehen, die, wenn nicht zur Lösung, so doch zur Minderung des Problems beitragen", sagte Krieger.