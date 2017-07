Tagebuch zu den Ereignissen vor 20 Jahren

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow/Hohenwutzen (MOZ) 20 Jahre Sommerhochwasser an der Oder. Wir blicken täglich in die Lokalausgaben von damals und erinnern daran, was sich zu jener Zeit in der Region zwischen Lebus und Hohenwutzen abgespielt hat.

"Immer mehr Risse in Dämmen" titelt die MOZ am Dienstag, 29. Juli 1997. Im Hochwassergebiet müssen wegen drohender Deichbrüche immer mehr Menschen ihre Häuser verlassen. Nachdem schon fast 5000 Bewohner ihre 17 Gemeinden im Oderbruch geräumt hatten, wurde am Montag in der Region die Evakuierung von nochmals rund 20 000 Menschen vorbereitet. Trotz guter Wetterlage ist keine Entspannung in Sicht: Die nächste Flutwelle aus Polen soll Dienstagabend Ratzdorf erreichen. Bundeskanzler Helmut Kohl unterbricht heute erneut seinen Urlaub, um nochmals die Hochwasserregion zu besuchen. Die Fluten spülen immer mehr Risse und Sickerstellen in die durchweichten Schutzwälle. "Die Deiche zerrinnen uns sozusagen unter den Händen', hieß es im Potsdamer Krisenstab. Das Oderjournal berichtet aus Küstrin-Kietz, Lebus und Quappendorf darüber, wie die Menschen mit der bedrohlichen Situation umgehen.

Die Titelseite der MOZ am Mittwoch, 30. Juli, zeigt Kanzler Helmut Kohl in Altreetz. Auf dem Sandsackplatz, inmitten der erschöpften Helfer, legt er seine Hand auf Mädewitz´ Bürgermeisterin Helga Scholz. Gemeinsam mit dem Neureetzer Bürgermeister Joachim Kretschmer hatte sie eindringlich deutlich gemacht, was die Schließung der Schlafdeiche für die Bewohner des Glietzener Polders bedeutet. Kohl schaffte es tatsächlich, die Bürger etwas zu beruhigen.

