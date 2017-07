Zuflucht in der Gartenlaube

artikel-ansicht/dg/0/

Erinnerungsstück: Horst und Gudrun Schiro halten haben einen Artikel aus dem „Neuen Deutschland“ über die Flut 1997 in aufgehoben. Darin wird auch erwähnt, wie sie dem Letschiner Paar in ihrer Laube Unterschlupf boten.

Es begann mit einer Umfrage. Da viele Häuser und Wohngebiete evakuiert werden mussten, wollte man nun wissen, wer Platz für die Anwohner der überschwemmten Orte zur Verfügung stellen würde. Ein wenig später, nachdem Gudrun und Horst Schiro ihre Gartenlaube in Seelow angeboten hatten, klingelte nachts das Telefon.

Gudrun Schiro hatte zuvor geholfen einen Aldi-Markt in Bad Freienwalde zu evakuieren und war grade in der Dusche als der Anruf kam. Abgetrocknet und angezogen machte sich das Ehepaar auf den Weg ins Kulturhaus, um ihre neuen Untermieter in Empfang zu nehmen. "Dort auf der Treppe saß noch ein Pärchen mit einem Hund und einem großen Vogelkäfig. Sie waren übrig geblieben. Niemand wollte sich der Tiere annehmen", erinnert sich Gudrun Schiro. Für sie war es eine Selbstverständlichkeit die Letschiner Gudrun Husby und Frank Reichert auch samt Hund und Sittich bei sich in der Laube aufzunehmen - nicht zuletzt, weil sie selbst einen Hund hielt. "Wenn man helfen kann, hilft man", sagt sie entschlossen.

Horst Schiro fuhr das Pärchen zwischendurch noch einmal zurück zu ihrem Haus, damit auch die schwerere Technik vom Wasser geschützt verstaut werden konnte. Ihre Möbel mussten sie woanders unterstellen, da die Laube nicht genug Stellplatz bot.

Auch wenn Frau Schiro den Aufenthalt der Hochwasserflüchtlinge heute als "Campingurlaub" bezeichnet und die Letschiner selbst keine großen Ansprüche stellten, fanden sie in ihrem Übergangsquartier alles vor, was man zum Leben braucht. Herr Schiro hatte das Häuschen mithilfe einer Autobatterie bereits mit Strom versorgt. Fließendes Wasser, eine massive Toilette und eine Küchenzeile samt Herd und Ofen waren ebenfalls vorhanden.

In den zwei Wochen, die Gudrun Husby und Frank Reichert dort verbrachten, waren beide Paare oft zusammen im Garten oder gingen gemeinsam spazieren. Sonst hatten die Letschiner jedoch wenig zu tun, da beide zu jener Zeit arbeitslos waren. Um sich die Zeit zu vertreiben und den Schiros zu danken, strich Frank Reichert die gesamte Laube von außen. Herr Schiro erinnert sich: "Er hatte mich gefragt, womit er denn helfen könne. Die Gartenarbeit wollte ich lieber selbst machen, also kaufte ich einen Eimer Farbe".

Ein weiteres Dankeschön übergaben die Letschiner in Form einer kleinen Abschiedsfeier, bevor sie in ihr Zuhause zurückkehren konnten. Den Hunden, die sich innerhalb der zwei Wochen sehr angefreundet hatten, fiel der Abschied schwer. Schiros Vierbeiner musste wegen des schlimmen "Liebeskummers" sogar zum Tierarzt. Obwohl sich auch die Hundebsitzer gut verstanden, ebbte der Kontakt schnell ab, als die Laube wieder unbewohnt war. Frau Schiro meint: "Das ist ganz logisch. Es war ein Ausnahmezustand, in dem alles anders war." Sie erinnnert sich noch gut daran, wie die Region "von Armee belagert" wurde.

Auch den Bundeswehrsoldaten, die derzeit im Oderbruch im Einsatz waren, wurde geholfen, indem viele Leute ihnen Essen und Trinken zu ihren Posten am Deich brachten. Schiros Sohn, der damals 25 Jahre alt war, fuhr von Seelow aus oft runter an die Oder, um Verpflegung zu liefern. So trug jeder in der Familie seinen Teil bei, um in der Not zu helfen.