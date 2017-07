Unbekannte Einbrecher in Fürstenberg

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum vergangenen Donnerstag gewaltsam Zugang zu zwei Geschäften in der Fürstenberger Altstadt. Am Markt durchsuchten sie Büroräume eines Geschäftes und stahlen dort eine unbekannte Menge Bargeld. Zudem entwendeten die unbekannten Täter in der Königstraße eine unbekannte Menge Bargeld aus einem Lebensmittelgeschäft.