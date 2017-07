Vorerst kein Mehrzweckgebäude in Kolpin

artikel-ansicht/dg/0/

Bleibt Wiese ohne Haus: Der Bau eines Mehrzweckgebäudes auf dem Sportplatz in Kolpin wurde zurückgestellt. © Cornelia Link-Adam

"Beschluss der Gemeinde Reichenwalde, das Mehrzweckgebäude auf dem Sportplatz in Kolpin nicht zu realisieren", hieß der Tagesordnungspunkt, zu dem sich die Abgeordneten am Dienstagabend im Dorfgemeinschaftshaus ihre Meinung bilden sollten. Diese hatten die Bürger zuvor in ihrer Einwohnerfragestunde schon deutlich geäußert.

Moniert wurde von mehreren, dass für das Projekt schon Kosten von rund 30 000 Euro für die Planungen entstanden seien und, dass aus einem Sanitärgebäude nun ein Mehrzweckgebäude entstehen sollte, für das auch Fördermittel in Aussicht gestellt wurden. Das Vorhaben könne man doch nicht einfach sterben lassen. "Kolpin hatte früher, vor der Zusammenlegung mit den anderen Ortsteilen, immer viel Geld. Wir haben die Dorfgemeinschaftshäuser in Reichenwalde und Dahmsdorf mitfinanziert. Nun bleibt für uns in Kolpin nichts übrig, wenn wir auch mal ein neues Haus wollen", schimpfte beispielsweise Annemarie Schmidt aus Kolpin.

Bürgermeister Mike Hemm konnte die Kritik nachvollziehen, gab aber auch zu, das Projekt mangels Eigenanteil vorerst ad acta legen zu müssen. "Wir können das Vorhaben nicht stemmen, weil wir den Eigenanteil für den Neubau mit Fördergeld nicht aufbringen können." Die jetzt brisante Haushaltslage sei damals noch nicht vorhersehbar gewesen. Dass die Gemeinde bewusst von einem Sanitärgebäude (120 000 Euro) für die Sportler von Eintracht Reichenwalde hin zum Mehrzweckgebäude für Feiern (mehr als 300 000 Euro) umgeplant habe, machte auch Vize-Bürgermeisterin Waltraud Böker deutlich. "Wir hatten den Sportplatz für Familienevents vorgesehen, da hätte ein Raum auch nicht gereicht." Aufgrund der defizitären Haushaltslage bekomme die Gemeinde keine Befürwortung vom Landkreis (Kommunalaufsicht) für Fördermittel, erklärte Kämmerin Christa Schönsee. Ohne diese sei das Projekt nie angedacht worden. "Aber wir hören nicht auf, für Kolpin was zu tun", betonte Bürgermeister Mike Hemm und hoffte, dass die Vergabe der stillgelegten Sportplatzfläche an einen Pächter für Fußball-Golf auch ohne Haus zustande kommt.

Fassen wollten die Abgeordneten den Aufhebungsbeschluss am Ende nicht. Auf Vorschlag von Ortsbeirätin Renate Nifke wurde als letzter Funke Hoffnung schließlich der Wortlaut der Beschlussvorlage geändert: "Die Gemeinde beschließt (...) den Bau des geplanten Mehrzweckgebäudes auf dem Sportplatz in Kolpin bis zur Konsolidierung des Haushalts zurückzustellen." Dieser Beschluss wurde einstimmig angenommen.