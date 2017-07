artikel-ansicht/dg/0/

An dem Freitagabend sind neun der 13 Ehrenamtlichen zur Kirche gekommen. Eigentlich sind es aber sogar 14. Denn seit Monatsbeginn hat Martina Herrlich-Gryzan ihr in Sichtweite liegendes "Kolonistenkaffee" wieder täglich geöffnet. Und wenn Gäste das 1840 errichtete Gotteshaus an Wochentagen besichtigen möchten, so schließt sie ihnen auf. An den Wochenenden übernehmen die anderen diesen Freiwilligendienst, mal allein, mal zu zweit.

"Wir haben die Aufgabe, ordentlich zu schwatzen", meint Peter Norden lachend und verweist dann ernst auf den Granateneinschlag von 1945 in einem der Balken auf der Empore. Dieser ist auf Wunsch der Kirchengemeinde auch nach der im Oktober 2011 beendeten Sanierung sichtbar geblieben. Im Frühjahr darauf hätten sie sich erstmals an der brandenburgweiten Aktion "Offene Kirchen" beteiligt, blickt Gisela Sommer zurück und korrigiert: "2009 hatten wir die Kirche schon mal den Sommer über geöffnet, um Geld für ihre Sanierung zu sammeln."

Aufgrund ihrer hellen Fassade halte manch ein Besucher die Kirche für ein klassizistisches und unter Karl Friedrich Schinkel entstandenes Bauwerk, sagt Peter Norden. Doch dahinter sei eine Fachwerkkirche versteckt. Er gehört eher zu den Rednern in der Gruppe. "Jeder spricht hier so, wie er will und kann", erklärt Gisela Sommer. Das mache die Führungen letztlich auch einzigartig.

"Mir macht das Spaß", sagt Edda Goedecke und fügt hinzu, dass ihr das Reden inzwischen immer leichter falle. Durch die Kirche und die Leute sei sie in Neulietzegöricke schnell heimisch geworden, erzählt die aus Aschersleben (Sachsen-Anhalt) stammende und 1998 ins Oderbruch gezogene Frau. "Unsere Kinder haben uns damals verrückt genannt, aber uns hat es hier gefallen." Horst Wilke, heute Bürgermeister von Neulewin, zu dem Neulietzegöricke inzwischen gehört, habe mit seiner sympathischen Art ebenfalls dazu beigetragen, die ursprünglichen Rückkehrpläne in den Harz ad acta zu legen.

In die Kirche kämen viele Berliner, die auf dem Weg zum Theater am Rand in Zollbrücke und/oder zur Oder sind, hat auch Magdalena Dolgener festgestellt. Sie übernimmt meist gemeinsam mit Jutta Glase den Dienst und freut sich, wenn ihr Ehemann später Kaffee und Kuchen vorbeibringt.

Bodo Reiher verweist auf eine Besonderheit in Neulietzegöricke: "Wir sitzen jedes Wochenende ab 13 Uhr hier, andernorts müssen Interessierte sich oft erst an den Verantwortlichen mit dem Schlüssel wenden." Und natürlich würden gern auch Fragen der Besucher beantwortet.

"So kommt man ins Gespräch", sagt Peter Nagel. Er findet es schön, wenn sich Gäste öffnen und auch von sich und ihren Orten erzählen. "Da kann man dann ein bisschen vergleichen." Einmal sei sogar ein Kantor dabei gewesen. "Da gab es eine spontane Andacht und auf Nachfrage durfte er natürlich an die Orgel." Es sei noch gar nicht so lange her, da hätten ihn kurz vor Schluss um 17 Uhr polnische Besucher gefragt, wo denn die dritte Tafel in der Kirche ist.

"Sie vermissten die Erinnerung an die Toten der Befreiungskriege von 1813 bis 1815", erklärt Bodo Reiher und gibt mit "Napoleon" gleich noch ein weiteres Stichwort. "Haben wir nicht", heißt es nicht nur einmal aus der Runde. Doch dann kommt der Aha-Effekt. "Schaut mal links vom Altar."

Die 50 Zloty, die später in der Spendenbox gefunden wurden, hat Gisela Sommer privat getauscht: "Da braucht man ja nur auf den Tageskurs zu schauen." Den Geldschein selbst hätte sie dann mal mit nach Bärwalde (Mieszkowice) genommen. "Da waren wir schön Eisessen." Gisela Sommer ist es auch, die stets im April zu einem Treffen einlädt, bei dem die Wochenenddienste verteilt werden. Die Mitstreiter sind zwischen 50 und 78 Jahre alt und meist nicht mehr berufstätig, einige kommen sogar aus Berlin und sind nur diese zwei Tage in der Woche im Ort. Dass sie dabei sind und bleiben, liege aber auch an Nanna-Maria Luttenberger. "Unserer reizenden Pfarrerin und zugewandten Betreuerin", erklärt einer der Männer in der Runde.

Einmal seien sogar gleich zwei Reisebusse vorgefahren, erinnert sich Bodo Reiher: "Das waren Dänen, besser gesagt Kartoffeldeutsche. Einwanderer also." Eine der Frauen habe auf der Gedenktafel für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs den Namen ihres Urgroßvaters entdeckt.

Übrigens: Am Sonntag macht der Posaunenchor Eggersdorf auf seiner Sommertour per Rad in Neulietzegöricke Station und gestaltet den Gottesdienst mit - Beginn ist 10 Uhr.

Mehr zur Aktion "Offene Kirchen" ist auf der Internetseite www.altekirchen.de zu finden.