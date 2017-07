Neue Fraktion im Stadtrat

artikel-ansicht/dg/0/

Das war keine Entscheidung, die von heute auf morgen gefallen ist, sagt Karl-Heinz Klockemann, der neue BWBO-Fraktionsvorsitzende. "Diese Fraktion ist seit einiger Zeit gewachsen", so Klockemann. Nun ist sie auch öffentlich.

Parteizugehörigkeit sei für die BWBO nebensächlich, erklärt der neue Vorsitzende, der zuvor die Linken im Stadtparlament leitete. Nach dem Ausscheiden des Stadtverordneten Dirk Ruhmke von den Linken fehlte der Fraktion der Bezug zur Partei, da Ruhmke einziges Parteimitglied war, teilt Klockemann mit. Die Linke hat sich in der Stadtverordnetenversammlung damit aufgelöst.

"Uns geht es um die Entwicklung Wriezens", sagt Karl-Heinz Klockemann über die inhaltliche Ausrichtung der neuen Fraktion. Die inhaltlichen Ziele decken sich, obwohl die acht neuen Fraktionsmitglieder unterschiedliche Parteihintergründe haben, meint Karl-Heinz Klockemann. "In der Kommunalpolitik ist es notwendig, die Themen der Menschen vor Ort aufzugreifen, daher haben wir uns entschlossen, eine Umbenennung mit lokalem Bezug zu vollziehen."

Grundsatzthemen wie "gute Arbeit, soziale Sicherheit und Gerechtigkeit, Demokratisierung der Gesellschaft, Zugang zu Bildung und Wissen und sozial-ökonomischer Umbau" waren bislang Beweggründe der Abgeordneten, sich im Stadtparlament zu engagieren. Diese Themen sollen in der neuen Fraktion auch beibehalten werden, so Klockemann.

Die ehemaligen Mitglieder der SPD-Fraktion Wolfgang Skor, Friedhelm Zapf, Matthias Düntzsch und Ronny Barth begründen ihren Austritt aus der SPD-Fraktion wie folgt: "Zur Kommunalwahl 2014 sind wir gemeinsam angetreten, um für die Stadt Wriezen und deren Bürger, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Entwicklung unserer Stadt und ihrer Dörfer durch politische Entscheidungen zu stärken. Die formulierten Aufgaben deckten das gesamte Spektrum der Lokalpolitik ab, wurden jedoch nicht konsequent angegangen", heißt es in der Erklärung. Und weiter: "Nach nun mittlerweile drei Jahren Fraktions- und Parlamentsarbeit müssen wir leider feststellen, dass der von uns als Slogan gewählte Spruch "Zukunft gestalten statt Stillstand verwalten' nicht ausreichend umgesetzt werden konnte." Gründe dafür sehen die Wechsler in den unüberwindbaren Unstimmigkeiten zwischen ihnen und der Fraktionsvorsitzenden Jutta Werbelow sowie einigen Fraktionsmitgliedern. "Der Umgang mit Abgeordneten der eigenen Reihen in den Fraktionssitzungen, sorgte bereits in der Vergangenheit für Unmut und im Ergebnis für den Rückzug einzelner Aktiver. Letztlich sind für uns das ständige Misstrauen gegenüber uns, dem Parlament und der Verwaltung und die negative Außendarstellung unserer Stadt entscheidende Gründe, die Mitarbeit in der Fraktion zu beenden." Nach der Kommunalwahl 2014 war die sozialdemokratische Fraktion mit neun Abgeordneten vertreten, jetzt verbleiben damit vier. Wolfgang Skor will SPD-Parteimitglied bleiben.

Peter Sperr, der die FDP-Fraktion verlassen hat, begründete seinen Wechsel als persönliche Entscheidung. In der FDP wolle er trotzdem bleiben.