Vor 20 Jahren: Ewert will höhere Kaimauer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am 29. Juli 1997 wirft der Stadtbote einen "ersten Blick in die Zeit nach dem Hochwasser". Bürgermeister Detlef-Heino Ewert kündigte eine erneute Debatte im Stadtrat um die Höhe der Kaimauer im Bereich Ziegelstraße/Winterhafen entlang der Oder an. "Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass für Streit über ästhetische Gesichtspunkte kein Platz ist, wenn es um die Sicherheit von Menschen geht", heißt es. Gehe es nach Ewert, dann solle die Mauer an der neuen Höchstmarke von 6,57 Meter ausgerichtet werden. Im Bereich Buschmühlenweg denke die Stadt dagegen über geländeseitige Erhöhungen nach.