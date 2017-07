Waldkabinett gerettet

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Das Schwedter "Waldkabinett" an der Kolonie Wildbahn sollte zum Jahresende geschlossen werden. Christiane Marko, zuständige Revierförsterin und Leiterin der Waldschule, will Ende 2017 ihre Dienstzeit beenden. Ein Nachfolger oder Nachfolgerin war lange nicht in Sicht. Jetzt gibt es gute Nachrichten.