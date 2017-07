Grünes Licht für längere Nutzung

artikel-ansicht/dg/0/

Werneuchen (MOZ) Bei der Procon Solar GmbH (Cottbus) dürften am Freitag die Sektkorken geknallt haben - die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen hatte am Vorabend den Weg für einen wirtschaftlichen Betrieb des geplanten "Energieparks Weesow-Willmersdorf" freigemacht. Mit dem Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplans soll dieser bis zum Jahr 2060 verlängert werden. Bisher würde die vorgesehene Nutzungsdauer 2036 enden. In der Abstimmung votierten elf Stadtverordnete für die Beschlussvorlage. Die Nein-Stimmen kamen von Jeannine Dunkel, Hans-Joachim Spiegel (beide CDU) sowie Karsten Dahme (Linke).