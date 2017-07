artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1592578/

Gemeinsam mit Gregor Just, der seinerzeit im Zentrum noch ein Einzelhandelsgeschäft betrieb und dem damaligen Wirt des "Matisse", Thomas Steinberg, schritt man rasch zur Tat und das erste Shopping stieg bereits im Frühjahr desselben Jahres. Die Nacht ist eben nicht allein zum Schlafen da, wie Gustaf Gründgens einst sang. Man kann auch stilvoll einkaufen.

Das Schuhhaus Grimm spielte in diesem Zusammenhang allein durch seine zentrale Lage stets eine tragende Rolle. Nicht zuletzt durch das vielseitige und qualitätsbewusste Angebot.

Die Anfänge des Geschäftes lagen übrigens schon Anfang der neunziger Jahre an der Weinbergstraße/Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße. Heute trifft man auf zwei Fachgeschäfte im Zentrum der Stadt. Einmal das Schuhhaus Grimm am Markt und das Schuhbidu in der Rathauspassage.

Ganz neu im Sortiment finden sich Schuhhaus Grimm auch modische Textilien. Zum Mitternachtsshopping erwartet die Gäste stets eine ganz besondere Atmosphäre.

Musik und anregende Getränke sowie ein themenbezogenes Ambiente laden zum Verweilen ein. Wie im vergangenen Jahr, als man die Inhaberin zum Motto "Märchen" als gestiefelten Kater antreffen konnte. Originell geschminkt und einfallsreich verkleidet. Auch für das kommende Shopping am 1. September, das unter dem Motto "Reisen" stattfinden wird, werde die Ideenschmiede entfacht, verspricht die engagierte und kreative Eberswalderin.

Kreativ ist sie im Übrigen auch beim Einkaufen. So ist einer der jüngsten Schätze, den sie in der Altstadt erstanden hat, eine originelle Holzdesigneruhr von Juwelier Elling. Der Zeitmesser steht mit seinem umweltfreundlichen Naturmaterial und seinem klaren Design gleichsam für die Waldstadt.

Auf die Frage, was Eberswalde für sie bedeute, sagt Gaby Grimm schlicht: "Eberswalde heißt für mich Heimat".