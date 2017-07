TAG Wohnen mit am Tisch bei Mietspiegel

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (js) Der qualifizierte Mietspiegel der Stadt Strausberg läuft zum Jahresende aus. Darauf hat Bürgermeisterin Elke Stadeler in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung hingewiesen. Die erste Tagung der beteiligten Großvermieter und Mietervertreter hat am Mittwoch voriger Woche stattgefunden, an diesem Mittwoch die zweite. Eingeladen ist dabei von Anfang an auch die TAG Wohnen in Strausberg, die mit ihren Mieterhöhungen in jüngster Zeit in die Kritik geraten ist. Bei der Sitzung in dieser Woche hat dann auch ein TAG-Vertreter mit am Tisch gesessen.