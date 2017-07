artikel-ansicht/dg/0/

Der neue Netto-Markt wächst

Neuzelle (MOZ) Schon seit Jahren wird über den neuen roten Netto-Markt in Neuzelle geredet. Nun nimmt er konkrete Formen an. Der Baufortschritt auf dem Gelände der ehemaligen Tankstelle - direkt gegenüber vom schwarzen Netto-Markt und in unmittelbarer Reichweite der jetzigen Filiale im Gewerbegebiet Lindenpark - ist unverkennbar.

Baustelle am Lindenpark: Die Bewehrungseisen für die Bodenplatte liegen schon parat. In vier Monaten soll die neue Netto-Filiale mit 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche in Neuzelle öffnen, wenn alles nach Plan läuft.



© MOZ/Gerrit Freitag