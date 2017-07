Kreis-Wahlausschuss bestätigt Kandidaten

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Der Kreiswahlausschuss hat unter dem Vorsitz des Wahlleiters Michael Buhrke 13 Kandidaten für den Wahlkreis 63 der anstehenden Bundestagswahl am 24. September anerkannt. Der Wahlkreis 63 umfasst die Stadt Frankfurt (Oder) und den Kreis Oder-Spree. Alle 13 Kandidaten wurden einstimmig bestätigt, ein Bewerber hat es wegen Formfehlern nicht geschafft. Die öffentliche Sitzung fand am Freitag in Beeskow statt.