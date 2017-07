Mehr als nur eine Diskothek

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Ära Magnet in Eisenhüttenstadt ist beendet, aber es beginnt bald schon eine neue Disko-Ära. Ende August soll die Diskothek im Lindenzentrum wieder eröffnen - mit neuem Betreiber und neuem Konzept und in einem völlig neuen Gewand. Der Name ist auch neu, aber noch ganz geheim.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592583/

Ein erster Blick: Noch ist in der Diskothek im Lindenzentrum einiges zu tun. Aber räumlich hat sich bereits vieles verändert. Jetzt geht es an die Gestaltung.

Ein erster Blick: Noch ist in der Diskothek im Lindenzentrum einiges zu tun. Aber räumlich hat sich bereits vieles verändert. Jetzt geht es an die Gestaltung. © Thomas Alisch

Von außen sieht alles aus wie immer: "Magnet" steht noch an der Fassade des Lindenzentrums, das früher eben Kaufhaus Magnet war. Neulich aber beäugten zwei junge Männer die Reklame, und zwar ganz genau. Denn bald schon wird dort ein neuer Schriftzug erscheinen. Das Magnet ist dann endgültig Vergangenheit. Der Name der Zukunft? "Der wird noch nicht verraten", sagt Thomas Alisch von der gleichnamigen Getränke GmbH in Neuzelle. Der 33-Jährige ist der neue Betreiber der Diskothek im Lindenzentrum, die Unterschrift auf dem Mietvertrag längst getrocknet.

In den vergangenen Wochen ist hinter den Kulissen schon mächtig geschuftet worden: Der Sanitärbereich wurde erneuert, die Theke verändert, das DJ-Pult versetzt, altes Mobilar entfernt und das ist noch längst nicht alles. "Hier wird es deutliche Veränderungen geben", betont Alisch, der ein komplett neues Konzept für das ehemalige Magnet entwickelt hat - und deshalb auch das Gesicht der Diskothek einer Schönheitsoperation unterzieht. Statt auf Schwarz setzt er auf knallige Farben. Statt kleiner Nischen auf größere Fläche. Es wird auf 600 Quadratmetern nur noch einen Disko-Bereich geben und eine Lounge zum Entspannen und Quatschen.

"Anfangs werden wir vor allem auf DJ-Musik setzen. Aber später, wenn das alles angelaufen ist, wollen wir auch Live-Acts reinholen", betont Alisch. Insgesamt drei Veranstaltungen pro Monat wird es geben. "Es soll ja etwas Besonderes sein wegzugehen", meint er. Aber Thomas Alisch möchte nicht nur die Jugend in die Lindenallee locken. "Wir wollen die Jungen, aber auch die Leute meiner Generation ansprechen. Für die soll es beispielsweise 70-er und 80-er-Jahre-Partys geben", sagt er. Wahrscheinlich wird die Grenze bei Ü30 gezogen. Wobei diese Zahl nur ein Gradmesser ist. Auch die über 40-Jährigen sind in der neuen Diskothek willkommen.

Diskothek greift allerdings fast zu kurz, denn der neue Betreiber will einen Treffpunkt erschaffen, der mehr bietet als Disko und Party. Auch Firmenveranstaltungen und Motto-Abende seien vorgesehen. Und wahrscheinlich werden sich die Türen nicht immer erst ab 23 Uhr öffnen, sondern teilweise einige Stunden früher. Je nachdem, was ansteht.

Zum Eisenhüttenstädter Stadtfest soll die neue Diskothek dann erstmals aufmachen. "Klar, bin ich dann auch vor Ort", betont Alisch. "Dann wollen wir uns und unser Konzept vorstellen." Und Musik gibt es in dieser Nacht natürlich auch.

Doch wie kam es eigentlich dazu, dass der junge Mann, der seit elf Jahren gemeinsam mit seinem Vater die Alisch Getränke GmbH managt, ins Disko-Geschäft eingestiegen ist? "Ich hatte gehört, dass Daniel Grabow aufhören will", erzählt er. "Und ich als junger Mensch aus der Region möchte mich geschäftlich auch weiterentwickeln." Ganz neu ist das Veranstaltungsbusiness für den gebürtigen Gubener allerdings nicht. Er hat auch schon einige Konzerte organisiert - unter anderem in seiner Geburtstadt. Dort werden am 16. September beispielsweise Karat spielen und eine Woche später, am 23. September, legt das DJ-Duo "Gestört aber Geil" auf dem Lokplatz auf. Und als Matthias Reim in Wellmitz auftrumpfte, gehörte er ebenfalls zu den Mitorganisatoren.

Wenn Thomas Alisch von diesen Veranstaltungen spricht, leuchten seine Augen. Er ist keiner, der auf den schnellen Erfolg hofft. Er schaut ganz genau, welche Künstler in die Region passt und welchen er sich leisten kann, damit die Ticketpreise noch tragbar sind. "Und es ist nicht leicht, einen Künstler für diese Region hier zu finden." Aber genau das reizt ihn, er möchte den Menschen hier vor Ort etwas bieten, er möchte, dass sie etwas unternehmen können. Aus diesem Grund hat er auch die Diskothek in der Lindenallee gemietet. "Ich hoffe, dass wir da für Eisenhüttenstadt und Umgebung einen neuen Anziehungspunkt schaffen", sagt er.