Profi-Betrüger hinter Gittern

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Vier Jahre ist es her, dass Rentner bei einer Verkaufsveranstaltung im Schöneicher Restaurant Korfu auf übelste Weise abgezockt wurden. Jetzt sollte einer von ihnen als Zeuge vor dem Landgericht aussagen. Der Termin ist geplatzt - der Betrüger ist in Österreich festgenommen worden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592585/

"Ärger über die eigene Dummheit", titelte die MOZ am 16. Januar 2013 in einem Bericht über die Verkaufsveranstaltung. Vier Jahre später schämen sich Gerd und Helga Müller, die in Wahrheit anders heißen, immer nochso sehr über ihr unbedarftes Verhalten, dass sie ihren richtigen Namen nicht öffentlich machen wollen. Dabei waren sie bei weitem nicht die einzigen, die auf die Masche von Mirko Jahn hereinfielen, der unter dem Namen Michael Hübner den versammelten Rentnern am 10. Januar in Schöneiche und einige Tage später in Rehfelde nutzlose Nahrungsergänzungsmittel für 998 Euro aufschwatzte, ihnen angeblich kostenlose Reisen andrehte und sie überredete, mit Ec-Karten weiteres Geld abzuheben. Die Pin-Nummern wurden ausgelesen, bei Müllers scheiterte der Versuch, 3000 Euro abzubuchen, nur an der mangelnden Deckung des Kontos. 792 Euro wurden abgebucht.

Schon Stunden nach der Veranstaltung kam das Schöneicher Ehepaar zur Besinnung, und sie versuchten alles nur Erdenkliche, um den Schaden zu begrenzen. Sie fuhren zur Polizei nach Erkner, traten schriftlich vom Kaufvertrag für die Nahrungsergänzungsmittel zurück, riefen abends noch die Bank an - zu spät. Die ganze Infamie des Vorgehens zeigt sich in Details. Auf das Nahrungsergänzungsmittel sprangen Müllers nur an, weil Helga Müller herzkrank war und verzweifelt medizinische Hilfe suchte. Als es um die Buchung ging und Müllers erst gar nicht wollten, überredete sie eine Frau mit einer Mitleidstour: Sie könne ihren Job verlieren, wenn sie keine Buchungserfolge habe.

Mit 1790 Euro beziffern Müllers ihren unmittelbaren Schaden, mit Kosten für Porto, Telefon, Rechtsanwalt und entgangenen Zinsen kommen sie auf 2200 Euro. Dass sie das Geld nie mehr bekommen werden, damit haben sie sich abgefunden. "Wir haben unsere Blödheit teuer bezahlt", sagen sie.

Doch der Betrüger wurde gefasst. 2016 erging am Amtsgericht Fürstenwalde ein Urteil. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass er mit zwei Helfern in 13 Fällen Bürger so wie die Müllers abgezockt hatte. Wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs wurde der Angeklagte zu drei Jahren Haft verurteilt; dabei wurde auch eine weitere Strafe einbezogen. Dem Urteil zufolge hatte die Masche mit den Ec-Karten bei den Veranstaltungen in Schöneiche und Rehfelde zu Abbuchungen zu Lasten der Geschädigten in Höhe von über 11 000 Euro geführt.

Aber der Angeklagte ging in Berufung, am 30. Mai und 15. Juni wurde die Sache erneut verhandelt, am Landgericht in Frankfurt. Am 5. Juli hätte es weiter gehen sollen, mit der Zeugenaussage von Gerd Müller. Doch der Termin ist geplatzt - der Angeklagte ist in Österreich wegen des Verdachts von Betrugs-Straftaten verhaftet worden, teilte das Landgericht mit. Wann das Verfahren durchgeführt werden kann, sei nicht absehbar.

Weder die Gerichte noch die Polizei erfassen Kaffeefahrten und Verkaufsveranstaltungen als eigenen Sachverhalt, sie laufen mit Enkeltrick und anderen Vorkommnissen unter Betrug. Daher gibt es keine Zahlen über ihre Häufigkeit.