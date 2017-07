Jugendorchester plädiert für faire Geldverteilung

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Der Beitrag "Diskussion um Vereinszuschüsse" im Oderland Echo vom 25. Juli rief Susanne Mette als Vorsitzende des Fördervereins Jugendorchester auf den Plan. Der Verein hatte bei der Stadt einen Zuschuss in Höhe von 2000 Euro beantragt, bewilligt wurden 700 Euro. In der Hauptausschusssitzung war darüber eine Diskussion entbrannt, die sie nicht nachvollziehen kann. Deshalb versucht sie im Gespräch mit dieser Zeitung Transparenz in dieses Thema zu bringen. "Unsere Anträge an die Stadt Bad Freienwalde und an die Sparkasse MOL sind gerade auch in Bezug auf den Finanzplan immer identisch formuliert und es werden alle Geldgeber aufgelistet", so Susanne Mette. "Wie alle Vereine dürfen und müssen wir uns mehrere Finanzpartner suchen. 700 Euro oder auch 2000 Euro sind ja wohl kein Betrag, mit dem man die Arbeit eines ganzen Jahres finanziert." Sie weist zudem darauf hin, dass die Kultur gGmbH als Träger des Jugendorchesters noch nie den finanziellen Spielraum besessen habe, die Ensemblearbeit des Jugendorchesters zu unterstützen. "Ohne Elternbeiträge, ohne uns als Förderverein, ohne zuverlässige Partner wie die Kreissparkasse MOL, die e.dis, die WoBaGe und private Spender gebe es das Jugendorchester seit vielen Jahren nicht mehr", ist die Vereinsvorsitzende überzeugt.