Pudelwohl in Podelziger Pension

Podelzig (MOZ) Wenn Frauchen und Herrchen ihre Badehose einpacken und vielleicht weiter verreisen als bis an den Wannsee, ist die Mitnahme des treuen Begleiters häufig schwierig bis nicht möglich. Für solche Situationen bietet Birgit Pöttners Tierpension "Urlaub für Ihr Tier".

Anders als ihre Artverwandten seien Weiße Schäferhunde noch sanfter, hätten keinerlei Aggressionen, seien "kinderlieb, intelligent und leicht zu motivieren", sagt Birgit Pöttner. Die Podelzigerin kennt sich mit den Tieren aus. Seit mehr als 25 Jahren züchtet sie die Rasse, bildete Hunde aktiv aus und war als Richterin auf Wettbewerben aktiv. Während eines Krankenhausaufenthaltes stand die erstmals vor dem Problem, ihre beiden Hunde in Obhut anderer geben zu müssen. "Das war schwierig und so kam das erste Mal der Gedanke, selbst eine Anlaufstelle für Hundehalter zu bieten", sagt sie.

Als sie dann 2009 nach Podelzig zog, waren auch die Gegebenheiten für das Projekt vorhanden. "Die Allein-Lage bot sich an", sagt sie. Tatsächlich ist ihr Haus, einst von Nachbarhäusern umgeben, das einzige, das in der Schäferei in der Podelziger Siedlung übrig geblieben ist. Es steht mehrere Hundert Meter von den nächsten Häusern entfernt. Drum herum sind Ackerflächen. Auf dem Grundstück stehen neben dem Wohnhaus auch Zwinger. Großräumig sind sie und hell, jeweils mit einer Hütte als Rückzugsort versehen und natürlich mit Fress- und Wassernapf.

Direkt an die Zwinger grenzt die mehr als 5000 Quadratmeter große Auslauffläche. "Hier toben sie dann miteinander", sagt Birgit Pöttner. Heute holt sie ihre Gäste einzeln zum Spielen auf die Wiese. "Die Damen sind gerade heiß, da müssen wir aufpassen", begründet sie. Der Rüde Apache scheint am quirligsten - unermüdlich springt er dem Stöckchen hinterher, bringt es zurück zu Birgit Pöttner.

Auch Hindernisse gibt es, "damit die Tiere auch geistig gefordert werden", sagt die Pensionsherrin. Dies sei mindestens so wichtig wie der regelmäßige Auslauf. Für acht Hunde hat sie in ihrer Pension Platz. Momentan sind sieben Plätze besetzt. Neben drei eigenen Hunden sind das vier Gasthunde. "Teilweise kommen die aus unserer eigenen Zucht. Da wissen die Besitzer, dass sich die Tiere hier wohlfühlen und zu wem sie gebracht werden." Aber auch eine Labradorhündin und ein Pharaonen-Pointer-Mischling sind zu Besuch. "Damit sind wir dann auch ausgelastet", sagt die Tierliebhaberin. "Es soll ja familiär bleiben, die Hunde sollen sich wohlfühlen." Nicht umsonst heiße der Slogan der Pension "Urlaub für Ihr Tier". Für einen Tag kostet das Hundehotel den Tierbesitzer 15 Euro. Futter muss selbst mitgebracht werden, da die Fressgewohnheiten weit auseinander gehen. Geimpft und entwurmt sollen die Tiere bei Ankunft sein, auch ein Zeckenschutz empfiehlt sich, da die Tiere in Podelzig viel draußen sind.

Besonders Hunde aus der Stadt würden häufig ihr Wesen verändern, wenn sie bei Birgit Pöttner Urlaub machen. "Beim ersten Mal bellen manche Hunde anfangs minutenlang unentwegt. Wenn sie dann den Acker mit der Nase umgepflügt haben, ist alles in Ordnung", sagt sie lachend.

Für zwei bis drei Wochen geben Hundebesitzer ihre Tiere im Schnitt hier ab. "Im Herbst kommen dann die Hunde der Rentner," prognostiziert sie. Ausgebucht ist sie, bis auf wenige Einzelplätze, für die kommenden anderthalb Jahre. Ihre Stammkunden melden sich direkt nach der Urlaubsplanung bei ihr, um die Unterkunft, und in diesem Fall den Urlaub, für ihre Vierbeiner zu sichern.

Mehr Informationen: www. tierpension-podelzig.de