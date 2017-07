Nachhilfe auch in den Ferien

artikel-ansicht/dg/0/

Dort wird eine Woche nach Ferienbeginn fleißig gepaukt. Mathe- und Physiklehrer Frank Galeski geht mit einem Schüler geometrische Rechnungen durch, während Doris Buhss nebenan mit einem Wortspiel deutsche Begriffe übt. Für drei Wochen bleibt das Nachhilfeinstitut geschlossen, ansonsten brüten die Schüler in kleinen Gruppen auch in den Ferien über individuellen Aufgaben. "Jetzt kommen viele, die nicht den Anschluss verlieren wollen", sagt Birgit Henke. Manche nutzten die Auszeit von der Schule auch, um mal in die Nachhilfe reinzuschnuppern. "Ich komme in die Oberstufe und wollte das jetzt mal selbst austesten", gibt ein Junge an, der zum ersten Mal da ist. Der Erfolg hänge sehr von der Motivation der Schüler ab, betont Geschäftsführerin Catherine Gagern-Géronde.

Damit diese merken, dass Nachhilfe Spaß machen kann, bietet auch Rosemarie Nietzsche vom Studienkreis Fürstenwalde in den letzten beiden Ferienwochen Schnupperstunden an. "Dann wird vergessenes aufgefrischt", sagt die Leiterin, die pro Jahr etwa 60 Schüler von der Grundschule bis zum Abi hat. Am größten sei die Nachfrage nach den Zeugnissen. "Oft geht es darum, Noten zu halten."

Da eine Pause vom Schulstress wichtig sei, bietet Steffi Fisch erst zum Ende der Ferien unter anderem in Fürstenwalde Intensivkurse an. Sie habe es aber schon erlebt, dass Schüler erst mit den Zeugnissen erfahren, dass sie sechs Wochen später in die Nachprüfung müssen. "Das ist dann eine Stresssituation." So etwas könne durch langfristiges Üben vermieden werden. Eltern empfiehlt sie, mit dem Nachwuchs spielerisch zu üben: "Zum Beispiel, in dem man gemeinsam ein Buch liest oder das Einmaleins beim Abwasch übt." Eltern sollten grundsätzlich Interesse an der Schule zeigen, findet Birgit Henke. "Nicht erst, wenn die Noten schlechter werden."

Dass zwischen Eltern und Kindern meist eine zu enge Bindung bestehe, weiß Joachim Scholz vom Abacus-Nachhilfeinstitut, das nur Einzelunterricht anbietet. "Eine Person von außen kann das oft besser erklären", sagt der Institutsleiter für den Landkreis Oder-Spree. Nachhilfe hält er in den Ferien allenfalls kurz vor Schulbeginn für sinnvoll. Auch Doris Villalba vom Mini-Lernkreis gönnt Schülern und Studenten eine Pause. "Die Balance ist wichtig. Nur, wenn die Kinder das wollen, bringt Lernen in den Ferien etwas." Das größte Problemfach sei noch immer Mathe.