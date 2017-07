Angermünde geht das Bauland aus

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) In Angermünde wird Bauland knapp. Die günstigen Zinsen, die Mietentwicklung vor allem in den Ballungszentren und nicht zuletzt die Attraktivität und Lage der Stadt steigern die Lust, sich hier ein eigenes Haus zu bauen. Doch der Bedarf kann nicht mehr gedeckt werden.

Noch hat kein Spaten und keine Baggerschaufel die Erde berührt und doch sind die Grundstücke in der Oderberger Straße schon heiß begehrt. Hier am Ortsausgang von Angermünde, in einer alten Kleingartenanlage vor der ehemaligen Bahnbrücke, will die Stadt ein Baugebiet erschließen. Sieben Parzellen in einer Größe zwischen 800 und 1000 Quadratmeter sollen entstehen. Schon jetzt haben sich elf bauwillige Interessenten gemeldet, obwohl die Parzellen noch gar nicht öffentlich ausgeschrieben sind.

Die Anfragen in der Bauverwaltung vor allem nach Grundstücken im Bereich der Kernstadt häufen sich. Auch die Einwohnerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung wurde genutzt, nach Baustandorten zu fragen. Zwar schießen betreute Senioren-WG wie Pilze aus dem Boden, auch als Neubau, für junge Familien werde das Bauen in Angermünde jedoch immer schwieriger.

Die Verwaltung ist schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach geeigneten Standorten und versucht auch, einzelne Grundstücke und Lücken im Stadtgebiet ausfindig zu machen. "Wir sind dran, weil wir junge Leute in der Stadt halten und Zuzug gewinnen möchten. Aber es ist mühselig, weil viele Grundstücke in Privateigentum sind", räumt Bürgermeister Frederik Bewer ein. So gibt es deshalb auf dem Gelände der ehemaligen Fleischfabrik am Mündesee seit vielen Jahren Stillstand. Große Brachflächen gibt es auch auf dem ehemaligen Industriegelände in Mündeseenähe An der MTS. Hier wollte vor einigen Jahren ein Investor eine große Photovoltaik-Anlage errichten, was die Stadtverordneten jedoch mit dem Argument ablehnten, sich so ein Grundstück in guter Lage nicht auf Jahre zu blockieren.

Die Kirche will auf eigenem Grund und Boden auf der Brachfläche am Mudrowweg Bauland erschließen. Das städtische Wohnungsbaugebiet Dobberzin Nord füllt sich. Drei der Grundstücke am alten Gutshaus hat Sarah Wiener erworben. Die waren zehn Jahre lang "Ladenhüter", weil sie auch recht teuer sind. Drei Grundstücke sind noch frei.

Jetzt hat die Stadtverwaltung auch die Gartenanlage "Am Kamp" im Visier, um sie zu bewerten, ob sich hier perspektivisch ein Baugebiet entwickeln ließe.

Große neue Wohnungsbaustandorte am Standrand auszuweisen, wird jedoch immer schwieriger, auch weil die Landesentwicklungsplanung eine räumliche Ausdehnung durch Bauen im Außenbereich untersagt und die Auflagen mit der neuen Planung noch strenger werden. Angermünde ist unter Zeitdruck, wenn nicht Bauwillige in Nachbarstädte wie Schwedt abwandern sollen, wo es gerade einen mächtigen Bauboom auch für Eigenheimbauer gibt.

Es werde keine fünf Jahre mehr dauern, versicherte Bewer in der Stadtverordnetenversammlung.

In den Ortsteilen ist die Situation nur wenig entspannter. In Kerkow wird an der Welsower Straße gebaut. Größere Chancen haben Bauwillige, die sich nach privaten Baugrundstücken umsehen. In Crussow sind drei Baugrundstücke fertig erschlossen. Privatanbieter können sich ebenso wie Suchende an das Liegenschaftsamt der Stadt Angermünde wenden.

Angebote und Ausschreibungen für Bauland werden auch auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht.