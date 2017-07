Feuchte Socken in der Sporthalle

artikel-ansicht/dg/0/

Fischermeister Lutz Zimmermann aus Friedrichsthal war im Sommer vor 20 Jahren in heller Aufregung. "Hochwasser gibt es hier öfter. Allerdings ganz selten im Sommer. So extrem wie jetzt habe ich es noch nie erlebt." Das sagte er am 29. Juli 1997 in der Märkischen Oderzeitung. Die Wassermassen hatten fast alle seine Reusen und Netze weggerissen.

Der Hochwasserstab im Amt Gartz stellte Ende Juli fest: "Noch gibt es keinen Evakuierungsfall. Aber sollte die Oderflut auf über sieben Meter steigen (derzeit 6,90 Meter), sind rund 30 Menschen gefährdet." Mehrmals täglich ging der Blick der Menschen zur Pegelanzeige.Und plötzlich überschlugen sich die Ereignisse.

In Rendsburg, hunderte Kilometer von Gartz entfernt, war Frank Reiser damals gerade auf Schießausbildung. Am 1. Juli war der 22-Jährige zum Leutnant befördert worden. Er und seine Soldaten erhielten den Befehl: Aufhören, sofort in die Kaserne fahren, Tasche packen. "Schon am nächsten Tag ging es in Marschkolonne von Rendsburg nach Gartz", erinnert sich Frank Reiser. "Wir sind mit Polizeibegleitung in einem Rutsch durchgefahren. Die Ostdeutschen haben uns überall Platz gemacht."

Frank Reiser ist extra mit der Märkischen Oderzeitung noch einmal an den Deichabschnitt zwischen Gartz und Friedrichsthal gefahren, wo er 1997 im Einsatz war. "Das liegt jetzt so lange zurück. Natürlich verklärt sich der Blick auf die Ereignisse", räumt er ein. Doch die Tage in Gartz hat er ganz genau in Erinnerung.

Als Leutnant befehligte er damals 30 junge Soldaten im Grundwehrdienst. Sie waren zum Sandsacklegen am Deich abkommandiert worden. "Keiner wusste, wie das geht", blickt Frank Reiser zurück. "Wir haben erst in Gartz gelernt, wie die Säcke zu stapeln sind, nämlich überlappend und mit Faschinen unterlegt. Als die Zeit knapp wurde, hieß es: Haut die Säcke drauf!"

Bei der körperlich anstrengenden Arbeit haben die Soldaten auch viel improvisiert. Ihre Motivation, 1500 Meter Deich zu schützen, war hoch. Um sich anzuspornen und den Teamgeist wach zu halten, haben sie sich einen Schlachtruf ausgedacht: "Ab an den Deich! Entweder - Oder!" Einwohner hatten die Sandsäcke in Multicars bis an den Deich gefahren.

Frank Reiser und die Soldaten haben ihren Befehl ausgeführt. "Als wir im August aufgeräumt haben, sind die Gartzer mit Kaffeekannen und Kuchen zu uns gekommen. Das war sehr nett", erinnert sich Frank Reiser, der in Karlsruhe aufgewachsen ist, und den es mehrere Jahre zum Nato-Corps nach Stettin verschlagen hatte.

Bis Ende Mai dieses Jahres war Oberstleutnant Reiser Standortältester des Fernmeldebataillons 610 in Prenzlau. Er ist dort herzlich verabschiedet worden und hat eine neue Aufgabe übernommen: sieben Monate Dienst in Kabul, Afghanistan. "Da fragt man nicht viel." Sein liebstes Hobby, zwei Motorräder, hat er so lange "eingemottet".

Fischer Lutz Zimmermann hat den schweren Sommer 1997 überlebt. Gerade in diesen Tagen kümmert er sich in seinem Betrieb um den Fischnachwuchs.