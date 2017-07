Der musikalische Exot

artikel-ansicht/dg/0/

Schönow (MOZ) Seit 17 Jahren versammelt Wilfried Staufenbiel Musiker und Künstler aus der Region in seinem eigenen Garten. Noch bevor er Dirigent von drei Chören wurde und die Galerie Hühnerstall ins Leben rief, merkte er, was Musik und Kunst ihm bedeuten. Und dass sie untrennbar mit dem Sozialen zusammenhängen.

Historischer Klang: Wilfried Staufenbiel spielt in seinem Garten in Schönow auf seiner Fidel. Immer noch gibt der Musiker und Chordirigent eigene Konzerte. © MOZ/Patrizia Czajor

"Was Musik für mich ist, das kann ich sagen und das kann ich nicht sagen", führt Wilfried Staufenbiel beinahe philosophisch aus. Den Teil, den er erklären kann, beschreibt der 68-Jährige als "emotionales Erlebnisfeld mit ordnenden Kräften". Wenn andere Mittel nicht mehr dazu taugten, könne etwas immer noch über Kunst und Musik ausgedrückt werden, so beschreibt es der Mann aus Schönow. Barfuß und mit einer schwarzen, an einigen Stellen ausgefransten Jeans und einem weiten, weißen T-Shirt hat er es sich in einem Stuhl aus Korbgeflecht bequem gemacht, in seinem Rücken ein überquellendes CD-Regal, Bücher liegen verstreut herum.

Andererseits kann er diese Vorliebe, mit der er seine Gäste in jeder Ecke seines Wohnzimmers konfrontiert, auch schwer erklären. Ihm kommt eine Kindheitserinnerung in den Sinn. Er habe mit seiner Mutter eine offene Kirche betreten und dem Orgelspiel gelauscht. "Es muss Bach oder so gewesen sein", erinnert er sich. In diesem Moment habe er gedacht, er sei beim "Allerheiligsten angelangt", als so prägend habe er dieses Gefühl empfunden.

Danach, so scheint es, ist es vor allem die Musik gewesen, die sich partout nicht vom ihm abwenden wollte. Etwa, als er in der Grundschule Cello spielen wollte, aber nicht durfte. Da er "frech und politisch falsch lag", zog man den braven Sohn des Lehrers ihm vor. Der hingegen habe sich vehement geweigert. "Also habe ich das Ding doch bekommen", schildert der Mann mit dem kurzen, weißen Haar und dem Schnurrbart.

Gebracht hat ihm das anschließende Studium in Leipzig mit dem Cello als einem Hauptinstrument jedoch zunächst einmal wenig. Das Instrument konnte Staufenbiel allerdings aufgrund eines Motorradunfalls viele Jahre gar nicht mehr spielen.

Daraufhin verpflichtete er sich beim Künstlerensemble der Nationalen Volksarmee in der DDR. Doch in dem "stalinistischen Verein" hielt er es nicht lange aus. Das nahm die Stasi zum Anlass, in den folgenden zwei Jahren zu verhindern, dass er eine neue Anstellung fand. Das war für ihn sehr deprimierend: "Ich bin sofort wieder aus den Vorzimmern geflogen", sagt er. Als ihm auch die Stelle als Redakteur beim stattlichen DDR-Rundfunk verwehrt wurde, verklagte er schließlich das zuständige Rundfunk-Komitee. Es folgte eine Unterredung und dann doch die Zusage für einen Platz an der Musikhochschule in Berlin. Schon dort zeichnete sich ab, welchen großen Raum die Musik fortan in seinem Leben einnehmen würde. "Gerade in schweren Zeiten", sagt der 68-jährige Chorleiter und erzählt, wie er sich neben seinem Studium weiterhin "ausgiebig und heftig" mit der Kammermusik beschäftigt habe. Im Rundfunkchor wurde er dann aus der Not heraus mit der Aufgabe betraut, einen Chor zu dirigieren. "Es war das erste Mal", erzählt er. "Gänzlich überfordert" sei er zunächst damit gewesen, in nur drei Wochen ein komplettes Programm zu planen, eigene Stücke zu schreiben und diese dann mit dem Chor zu proben. Letztlich war diese Erfahrung aber doch ziemlich wesentlich für ihn. "Es schauten tatsächlich alle zu mir herüber und machten, was ich ihnen zeigte - ich merkte, wie viel Spaß ich dabei hatte", beschreibt Staufenbiel diesen Moment.

Nach seinem Umzug von Berlin nach Schönow sollte auch die Tätigkeit als Chordirigent endlich offiziell werden. Den Anlass dazu gab laut Staufenbiel eine Nachbarin: "Ihr Mann hat unter der Dusche immer gesungen und sie bat mich, doch einen Chor zu gründen." Elf Dorfbewohner meldeten schließlich ihr Interesse an. Ihm wurde bewusst: "Das konnte ich nicht ignorieren." Nicht nur hat Staufenbiel tatsächlich den "Galeriechor Schönow" ins Leben gerufen, sondern die dazugehörige Galerie Hühnerstall gleich mit, die - wenn er aus den großen Fenstern seines Wohnzimmers schaut - ziemlich direkt in seinem Blickfeld liegt.

Dort stellt er seit 17 Jahren Bilder von zahlreichen Künstlern aus oder er lädt zu Konzerten ein. Ihm liegt am Herzen, dass auch Kunstschaffende aus der Region sich aus "ihrer Kapsel trauen". "So viele Menschen um uns herum sind kreativ, aber man weiß es nicht", ist er der Meinung.

Mittlerweile leitet Staufenbiel noch zwei weitere Chöre, neben der Organisation und der zeitaufwändigen Planung seiner Veranstaltungen in der Galerie gibt er weiterhin auch noch eigene Konzerte, beispielsweise auf historischen Instrumenten.

Für ihn sei die Kunst sowie die Musik immer eng mit dem Sozialen verbunden, dafür stehe auch die Idee der Galerie. "Sie ist ein Podium für Gespräche und den Austausch." Mit diesem Gedanken habe er damals auch sein Grundstück konzipiert, auf dem er sich immer noch wohlfühle."Wahrscheinlich halten mich die Menschen für einen Exoten, aber sie akzeptieren mich doch irgendwie.".