Verbindung Pfaffendorf - Sauen fertiggestell

"Was lange währt, wird endlich gut", sagt der Volksmund. Das trifft auch auf die Wegeverbindung zwischen Pfaffendorf und Sauen zu. "Zehn Jahre haben wir sie geplant, 15 Jahre haben wir darüber gesprochen", brachte Bürgermeister Olaf Klempert es am Absperrband auf den Punkt. Kurz danach schnitten er, Bauamtsleiter Stefan Horstmann, Planer Manfred Rese, Sven Tillich von der bauausführenden Firma Matthäi und die beiden Ortsvorsteher von Sauen und Pfaffendorf, Hartmut Kurz und Jürgen Wolff, das Band durch - und gaben den Weg damit offiziell frei für Anwohner, Touristen sowie Mitarbeiter der Land- und Forstwirtschaft.

Ein optisches Highlight auf der 2,6 Kilometer langen Strecke sind die Aufpflasterungen am Ortseingang beziehungsweise -ausgang sowohl auf Seiten Sauens als auch Pfaffendorfs. Darin verbaut ist das alte Lesesteinpflaster, das zuvor Teil der Straße war. Altes Pflaster wurde auch für die Ausweichstellen auf der Straße genutzt. Dass es zum Einsatz kam, sei eine Forderung der Unteren Naturschutzbehörde gewesen, "damit der Weg naturnah bleibt", erklärte Rese.

Die ebenerdige Aufpflasterung dient der Verkehrsberuhigung. An der Bodenwelle gilt Tempo 30. Wegen Lieferschwierigkeiten wurden erst einmal Behelfsschilder aufgestellt - die richtigen folgen Anfang der Woche. Doch länger wollten alle Beteiligten nicht mit der Straßenfreigabe warten - zumal der ein oder andere sie unerlaubterweise ohnehin bereits genutzt hatte. "Die Bauern müssen auf ihre Felder", kommentierte Horstmann den Zeitpunkt. So war es denn auch Alexander Wulff, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Pfaffendorf, der mit seinem Traktor als Erster die Straße befuhr. Neben ihm nahm der Enkel von Elga Kilper im Führerhaus Platz. Die 65-Jährige ist in Sauen geboren und mit der alten Straße aufgewachsen. "Eigentlich konnten nur Anwohner auf dieser Straße fahren, weil sie wussten, wo sie ausweichen mussten", erzählte sie. Ortsunkundige hätten ab und an Schäden am Auto zu beklagen gehabt - der tiefen Löcher in der Straße wegen. Doch das ist nun Geschichte. Immerhin liegt die Verkehrssicherungspflicht bei der Gemeinde.

Für die Baumaßnahme wurden Gesamtkosten in Höhe von rund 570 000 Euro kalkuliert. Nach derzeitigem Stand werden sie deutlich niedriger ausfallen. Die vorläufige Summe beläuft sich auf 460 000 Euro. Nur einen Teil muss die Gemeinde davon aus eigener Tasche begleichen. Einst mit 80 Prozent angegeben, rechnet Klempert damit, dass 65 bis 70 Prozent der Summe gefördert werden.

Letzte Arbeiten sind jetzt noch zu erledigen. Im Hinblick auf die Wegeverbindung müssen die Behelfsschilder ausgetauscht, der Baumschutz entfernt und der Lagerplatz an der Straße beräumt werden. Für Oktober/November seien Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen in Sauen vorgesehen, informierte Rese. Zwei Maßnahmen seien in der Beziehung geplant: Lückenpflanzung in einer Kastanienallee sowie Strauch- und Deckenpflanzungen in der Fürstenwalder Landstraße.