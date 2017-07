Damit Wasser nicht zur Gefahr wird

artikel-ansicht/dg/0/

Joachimsthal (MOZ) Sicher schwimmen können, kann Leben retten. Die Zahl der Badeunfälle bestätigt, wie schnell Wasser zur Gefahr wird. Das Rescue Camp der DRLG, also das Rettungscamp, bringt Kindern wichtige Erstmaßnahmen bei, wenn andere im Wasser in Not geraten.

Boot "Sabine" ist bereit. Eine Handvoll Kinder springt an den Ufern des Werbellinsees hinein, schlüpfen in leuchtend orangefarbene Rettungswesten. Sie alle nehmen am Rescue-Camp der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) des Kreisverbandes Barnim teil, um das nächsthöhere Schwimmabzeichen zu bekommen und zu lernen, wie man sich verhält, wenn jemand auf dem Wasser in Not gerät. Fünf Tage lang ist die Europäische Jugenderholungs- und Begegnungsstätte (EJB) Herberge und Übungsplatz zugleich. Fünf Tage lang ist das Element überhaupt das Wasser und die Fortbewegungstechnik schwimmen.

DLRG-Mitglied Arno Lang schmeißt den Motor des kleinen Bootes an. Vier Erwachsene oder sechs Kinder plus Bootsführer und Bootsgast haben darauf Platz. Es geht etwa 200 Meter weit raus auf den See. Der Himmel ist trüb, das Wasser dunkel. Leichte Wellen bäumen sich auf. Geübt werden soll nun das Retten einer hilfsbedürftigen Person auf dem offenen See. Dazu muss jemand das "Opfer" mimen. Für Jessica, die aus Sachsen angereist ist, heißt es: rein ins kühle Nass. Sie zögert, als sie ihren Fuß hineintaucht. Der Kälte wegen. Es dauert ein wenig, dann springt die 12-Jährige hinein. Arno Lang dreht mit dem Boot eine Schleife um sie herum. "Schön ruhig bleiben", ruft sein Kollege Martin Zimmermann.

Die elfjährige Annelie springt ihr zur simulierten Rettung hinterher. Wie die Kinder es geübt haben, hält sich Jessica an Annelies Schultern fest und lässt sich bis ans Boot ziehen. Dort zieht Martin Zimmermann beide wieder ins Boot. Die beiden kichern und lachen, aber die Anstrengung ist ihnen anzusehen. Die anderen Kinder wiederholen die Übung pärchenweise. Der zehnjährige Fritz aus Eberswalde erzählt, dass sie am Vortag mit der Wasserschutzpolizei unterwegs gewesen sind. "Die prüft unter anderem, ob die fahrenden Schiffe die Geschwindigkeit einhalten", gibt er wider. 25 Kilometer pro Stunde sind maximal erlaubt. Während die Gruppe die Rettungsmaßnahme übt, trainiert eine weitere an Land das Knoten von Achter-, Kreuz- oder Faustknoten. Eine dritte übt in der Unterkunft an Puppe "Anna" Reanimation und Verhalten in einer Notsituation.

Insgesamt fünf Betreuer des DRLG-Kreisverbandes stehen den 19 Kindern dafür zur Verfügung, sie leben und arbeiten täglich mit ihnen. "Und das alles ehrenamtlich", betont Olaf Möser, Vorsitzender des DRLG-Kreisverbandes Barnim. Teilweise haben sie dafür extra Urlaub genommen.

Die klimatischen Veränderungen zum Festland kennenlernen - das kann ein Schwimm- und Rettungstraining in der Schwimmhalle nicht leisten, wirbt Olaf Möser für das pro Kind 160 Euro-teure Camp. Und begründet dessen Nutzen weiter: "In Deutschland können 50 Prozent der unter Zehnjährigen nicht schwimmen." Welches Risiko das im gewässerreichen Brandenburg mit etwa 750 Seen bedeutet, liegt auf der Hand. "Es wird ja nicht nur an offiziellen Badestellen gebadet und unter Aufsicht von Rettungsschwimmern", sagt Möser. Jährlich gäbe es etwa 70 bis 80 Badeunfälle in Brandenburg, deutschlandweit sind es circa 560, berichtet er. Denn auch Binnengewässer können ihre Tücken haben. Der Werbellinsee beispielsweise verfüge über eine eiszeitbedingte Rinne, die Strömungen erzeugen kann. Auf Flachgewässern können außerdem große Wellen entstehen, wenn Wind herrscht. "So schön wie der Werbellinsee ist, so gefährlich ist er auch", fasst Möser zusammen. Nicht nur, dass die Kinder sich sicherer im Wasser bewegen lernen. Sie können mit ihrem Wissen selbst zum Retter werden.

Neben allem Ernst bleibt der Spaß nicht auf der Strecke: Volleyball, Grillen, Waldlauf - bis zum Ende des Camps am Freitag hat sich auch dafür genug Zeit gefunden.