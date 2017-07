Wenn Hubschrauber Schlange stehen

artikel-ansicht/dg/0/

Ich arbeitete in der JVA Wriezen, hatte Feierabend und fuhr nach Hause. Auf dem Weg nach Bad Freienwalde hörte ich im Radio den Aufruf an alle Betriebe und Privatpersonen, die einen Multicar oder ähnliche Fahrzeuge zur Verfügung stellen könnten. Da wir auch einen Multicar hatten, fragte ich in der Firma nach, ob wir uns daran beteiligen können. Mir wurde dies mit ja beantwortet, also fuhr ich kurz nach Hause, um dann wieder zur JVA nach Wriezen zu fahren und den Multicar zu holen.

Ich fuhr schließlich nach Neugaul, wo mich ein Uniformierter fragte, wo ich denn hinwolle und bestaunte zugleich den Multicar. Er sagte mir, dass ich hier nicht richtig sei und schickte mich zum Gewerbegebiet Altranft, wo sich der Krisenstab befand.

Von dort aus sind wir dann zur Sandsackfüllstation nahe der ehemaligen Zuckerfabrik Altranft geschickt worden. Es hatten sich in der Zwischenzeit einige freiwillige Helfer dort eingefunden.

Ich habe in Folge meine Kollegen davon unterrichtet und wir sind dann in Schichten im Dauereinsatz gefahren. Die am Deich tätigen Soldaten aus ganz Deutschland freuten sich über unser Dasein, weil unser Multicar noch auf dem Deich fahren konnte.

Die schwere Technik der Bundeswehr konnte nur an der Rückseite des Oder-Deiches heranfahren und teilweise ankippen, so dass die Bundeswehrsoldaten per Muskelkraft die vielen Sandsäcke auf den Deich bringen mussten.

Irgendwann am späten Abend, ich hatte gerade Dienst, wurden wir mit unseren Fahrzeugen in die Nähe von Schiffmühle verlegt. Diese Verlegung ist in meiner Erinnerung geblieben, da das ganze Oderbruch leer geräumt war und es so gespenstig aussah. Ich habe dabei gedacht, dass dieses flache Land ja vollgelaufen wäre und hätte einen unglaublichen Schaden angerichtet.

Wir haben dann mit der Sicherung der Schlafdeiche begonnen. Man hat eventuell vermutet, dass der Deich brechen würde. Ich sehe heute noch die Hubschrauber in der Luft Schlange stehen, um die mitgebrachten Netze mit Sandsäcken abzuwerfen.

Auf einem Mal läuteten in Hohenwutzen oder Altglietzen mitten in der Nacht die Glocken. Wir nahmen an, dass jetzt der Deich doch nachgegeben hat.Aber wie wir alle wissen, hat er doch gehalten.

Ich bin froh darüber, mit dabei gewesen zu sein und danke auf diesem Wege allen meinen Kollegen von damals, die daran beteiligt waren und so den Deich und das Oderbruch mit gerettet haben.