Deutsche Biertrinker haben weniger Durst

Wiesbaden (dpa) Nach einigen stabilen Jahren müssen die deutschen Brauer 2017 eine Durststrecke bewältigen. Im ersten Halbjahr ging der Bierabsatz der Brauereien um 2,1 Prozent auf 4,68 Milliarden Liter zurück, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden berichtete. Im Gegensatz zu früheren Jahren schwächelt nun auch der Export in die EU (minus 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) und nach Übersee (minus 7,3 Prozent).

Ein Bierglas mit der neuen Biersorte «Baltik-Lager» steht am 28.01.2016 in der Störtebeker Braumanufaktur GmbH in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern). Foto: Stefan Sauer/ZB (zu KORR «Stralsunder Braumanufaktur wächst mit Spezialbieren» vom 11.02.2016)



© picture alliance / ZB