Millionen Colibakterien im Gärrest

Petershagen (MOZ) Auf den Beitrag "Im Gärrest waren kaum Bakterien" (MOZ vom 27. Juli, Seite 11) haben sich die von der Havarie in der Petershagener Biogasanlage am stärksten betroffenen Anwohner gemeldet. Sie hatten am selben Tag wie der Anlagenbetreiber eine Probenentnahme veranlasst - durch den Mitarbeiter eines akkreditierten Labors. Und zwar auf ihrem Hof, auf den das Gemisch aus Gärrest und unvergorenem Substrat, das bei der Havarie ausgetreten ist, geflossen war.