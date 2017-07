artikel-ansicht/dg/0/

Der Iran hatte am Donnerstag die Rakete "Simorgh" ("Phönix") mit einem Satelliten ins All geschossen. Washington sieht in dem Test einen Verstoß gegen UN-Resolutionen sowie gegen Verpflichtungen aus dem Atomabkommen von 2015. Am Freitag verhängte die US-Regierung finanzielle Sanktionen gegen sechs iranische Unternehmen, die nach ihrer Auffassung das iranische ballistische Raketenprogramm fördern.

Wie zuvor Präsident Hassan Ruhani sagte auch Außenamtssprecher Ghassemi, dass der Raketentest nur wissenschaftliche und keine militärischen Zwecke verfolgt habe. Daher sei er kein Verstoß gegen das Atomabkommen. Für solche Tests brauche das Land keine Erlaubnis von ausländischen Regierungen. "Überhaupt wird das Atomabkommen von den Amerikanern instrumentalisiert, um ihre feindselige Politik gegenüber Teheran zu rechtfertigen", sagte der Sprecher.

Auch Außenminister Mohammed Dschawad Sarif schrieb auf seiner Twitter-Seite, dass der Iran laut Atomabkommen nur verpflichtet sei keine Raketen mit atomaren Sprengköpfen zu bauen und zu testen. Dies habe Teheran auch stets eingehalten. Raketentests ohne atomare Sprengköpfe seien kein Verstoß gegen den Deal.