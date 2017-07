artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (ris) Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat dem Schriftsteller Sten Nadolny zum 75. Geburtstag gratuliert, den er am heutigen Sonnabend begeht. In einem Brief an den gebürtigen Zehdenicker schrieb er: "Ich sende Ihnen herzliche Glückwünsche aus Brandenburg, wünsche Gesundheit und alles Gute! Erhalten Sie sich Ihre Erzählfreude - schließlich freuen wir uns auf jedes weitere Buch von Ihnen." Nadolny wurde in Zehdenick geboren, er lebt in Bayern und Berlin. Für seine Werke erhielt er zahlreiche Auszeichnungen. Sein Erfolgsroman "Die Entdeckung der Langsamkeit" wurde in 20 Sprachen übersetzt, gilt als moderner Klassiker der deutschen Literatur und wurde weltweit mehr als 1,8 Millionen Mal verkauft.