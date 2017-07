Opa Hans tritt in die Pedale

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) "Es ist wie den Jakobsweg zu laufen", so beschreibt Annemarie Hunecke das Radeln für den guten Zweck. Sie begleitete Opa Hans in den vorigen Wochen auf seiner Tour durch Teile von Deutschland. Opa Hans heißt mit bürgerlichem Namen Hans Böge und hatte mal Zungenbodenkrebs. Nach der Diagnose im Jahr 2010 gingen ihm 1000 Sachen durch den Kopf, so auch den Traum zu verwirklichen: Mit dem Rad durch Deutschland fahren. Der 72-Jährige verbindet dies allerdings mit einem guten Zweck. Er engagiert sich für mittellose Krebspatienten beim Spendenradeln schon zum vierten Mal. "Die Leute haben Angst vor der Armut", sagt Böge. Armut sei eine Folge der Krebserkrankung. Über Kiel, Magdeburg bis Berlin führte ihn sein Weg auch überZiel ist es einen Patient pro Region zu finden, der unterstützt wird. Eine kostenfreie "Auszeit für die Seele" soll mit Hilfe des Vereins Engel mit Herz gefunden werden. In der Havelregion macht der Reiterhof Lindenhof aus Ketzin mit. Böge will auch in der Zukunft wieder für den guten Zweck in die Pedale treten und so Krebspatienten unterstützen.