Ein Ausflug in die Steinzeit

Brandenburg (MZV) (age) Mit großen Augen und dicht gedrängt bestaunen rund 30 Kinder und Erwachsene in dieser Woche das Skelett eines Auerochsen - konserviert durch ein Hochwasser in der Nutze, gefunden 1984 bei Bauarbeiten im Wohngebiet Schlaatz bei Potsdam. Der gesamte Schädel sowie die fast vollständige Rückenpartie konnten damals geborgen werden. Ein sensationeller Fund, dessen Schnitt- und Kratzspuren den Rückschluss zulassen, dass das Tier in der Steinzeit verendet ist. Gleichzeitig erzählen sie von den damaligen Jagd- und Alltagspraktiken.