Sowjetisches Denkmal in ehemaliger Regenwurmsiedlung (heute Kedrzyca Lesna) bei Miedzyrzecz in Polen © Heinz Köhler

In dem kleinen, 70 Kilometer östlich von Frankfurt (Oder) gelegenen Örtchen Keszyca Lesna setzt man sich gegen diese Bestrebungen aus dem fernen Warschau aber zur Wehr. "Was unsere Regierung vorhat, ist eine krankhafte Veränderung der Geschichte", schimpft etwa Krzyzstof Sojka. Er ist ein früherer Geschichtslehrer, der nach seiner Pensionierung aus der nahen Kreisstadt Miedzyrzecz (Meseritz) nach Keszyca Lesna umgezogen war.

Mit der von Wäldern und Seen umgebenen Siedlung und dem hiesigen Denkmal eines sowjetischen Soldaten hat es freilich eine besondere Bewandtnis. Letzterer ist nämlich kein heldenhafter Soldat, der in triumphierender Befreier-Pose dargestellt wurde. Das Denkmal stellt einen Funker dar, der auf dem Boden kriecht, wahrscheinlich um eine Leitung durch vermeintlich umkämpftes Gebiet zu verlegen. Wer diese ungewöhnliche Figur geschaffen hat, ist nicht bekannt, lediglich, dass sie in der Zeit zwischen 1956 und 1990 entstanden ist, als hier ein sowjetisches Fernmeldebataillon stationiert war.

Die Sowjets waren freilich nicht die ersten militärischen Nutzer der Siedlung. 1927 war hier das sogenannte "Regenwurmlager" eingerichtet worden, ein umfangreiches Befestigungsgebiet, das wiederum Teil des Ostwalls war, der der Verteidigung der damaligen Ostgrenze des Deutschen Reiches dienen sollte. Auch mit belgischen und sogar indischen Soldaten fanden hier gemeinsame Übungen und Ausbildungen statt.

Ende 1945 übernahm die Polnische Armee das Lager und gab der Siedlung ihren heutigen Namen "Keszyca Lesna". 1956 zogen sowjetische Soldaten ein.

"Dieses Soldatendenkmal ist doch kein totalitäres Symbol, sondern es zeigt sogar, wie schrecklich der Krieg für den einzelnen einfachen Soldaten ist", meint Stanislaw Dubowski. Weil die ungewöhnliche Figur zu einem liebgewonnenen Symbol des Ortes geworden ist (und Kinder manchmal sogar darauf spielen, wie man auf unserem Foto sieht), war sie erst vor zwei Jahren für 25000 Zloty (knapp 8000 Euro) aus dem Gemeindehaushalt saniert worden. "Wir lassen sie uns nicht nehmen", sagt deshalb auch der Dorfschulze Andrzej Paszkowski.

Was in Keszyca Lesna wie eine Provinzposse wirkt, hat auf großer politischer Ebene ganz andere Folgen: Vor Kurzem richtete das Moskauer Außenministerium eine Protestnote an die Warschauer Regierung, in der es heißt, dass man die Beseitigung der sowjetischen Denkmale in Polen als "unfreundlichen Akt" betrachten würde.