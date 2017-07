Tornow-Wendland tritt ab: Stefan Nelte rückt nach

29.07.2017 09:09

Arztpraxis Wilke: Seit 25 Jahren im Dienste der Patienten

Oranienburg (OGA) Als junge Fachärztin hat Jacqueline Wilke ihre Praxis in ihrem Wohnhaus in der Niederheide eröffnet. Am 3. August ist das genau 25 Jahre her. Inzwischen... mehr