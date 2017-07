Theaterproben ohne Drehbuch

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1592618/

Frei heraus: Die Kinder nehmen an den Proben für das interkulturelle Theaterstück teil. Im Ferienlager heiß es, kreativ werden und eigene Tanzideen entwickeln).

Frei heraus: Die Kinder nehmen an den Proben für das interkulturelle Theaterstück teil. Im Ferienlager heiß es, kreativ werden und eigene Tanzideen entwickeln). © privat

Bis dahin mussten die 22 Kinder aus deutschen und geflüchteten Familien aus Afghanistan, dem Iran, Palästina und Syrien allerdings noch so einige Proben überstehen. Schließlich gibt es keinen konkreten Plan für das Stück "Du und Ich - eine Reise ins Wir". Der Ablauf entsteht aus den Aktionen und Übungen während des siebentägigen Ferienlagers in der Evangelischen Freizeitstätte Hirschluch im Landkreis Oder-Spree.

"Die künstlerische Leitung, bestehend aus der Theaterpädagogin Kathrin Thiele und dem Tänzer Francisco Cuervo, hat einen Rahmen vorgegeben, den die Kinder nun ausfüllen", sagt Projektleiterin Saskia Waurich. Bereits zum dritten Mal studieren sie so ein Stück ein, das vor der ersten Probe noch kein Drehbuch hat. Diesmal sei es durch Förderungen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" und durch den Landkreis Oberhavel auch möglich gewesen, für die Proben ins Ferienlager zu fahren.

Dort heißt es, kreativ werden, Ideen sammeln und üben und nochmals üben. "Um die Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren ins kreative Schreiben zu bringen, sind wir mit ihnen an eine urige Stelle im Wald gegangen", sagt Projektleiterin Waurich. Zuvor hatten die Kinder Gipsabdrücke ihrer Gesichter hergestellt und Masken daraus gebastelt. Diese haben sie auch zu der Stelle im Wald mitgenommen und dort begonnen, über sich und ihr Gesicht im Wald zu schreiben. Wo befindet sich das Gesicht? Wie fühlst du dich? Das waren nur zwei der Fragen, welche die Kinder in ihren Texten beantworteten.

"Diese Texte werden in das Stück eingebaut", sagt Saskia Waurich weiter. Schließlich soll die Geschichte von dem persönlichen Ich handeln, das gemeinsam mit einem Freund, also dem Du, zum Wir findet. Wie das allerdings passiert, bleibt den jungen Schauspielern selbst überlassen. Zwar hat Theaterpädagogin Kathrin Thiele so einige Ideen mitgebracht, doch wie beispielsweise der Tanz mit dem Luftballon aufgeführt wird, hängt von den Kindern ab - keine festen Tanzschritte, eher lockerer, tänzerischer Ausdruck ihrer ureigenen Gefühle.

"Da macht sich auch keiner lächerlich, weil er einen Tanzschritt nicht kann", sagt Saskia Waurich. Stünden die einzelnen Puzzleteile für das Stück einmal fest, müsse selbstverständlich auch geprobt werden. Aber eben nicht strikt nach Vorschrift. "Entscheidend ist am Ende nicht das Stück, sondern es sind die Momente dazwischen", sagt Projektleiterin Waurich. Zwischen den Kindern aus verschiedenen Kulturen sollen Freundschaften entstehen - ein wichtiger Beitrag zur Integration. Und der dürfte beim siebentägigen Workshop und dem gemeinsamen Arbeiten geleistet worden sein.

Das interkulturelle Tanztheater wird am Sonnabend um 16 Uhr im Eltern-Kind-Treff, Kitzbüheler Straße 1 a aufgeführt. Der Eintritt ist frei. Spenden für das Projekt sind aber willkommen.